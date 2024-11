dolenjska

Kup odpadnih sveč na šmihelskem pokopališču

28.11.2024 | 13:30

Po elektronski pošti se je oglasil bralec B. K. in opozoril na »obupno stanje odpadnih sveč na šmihelskem pokopališču.« Zapisano je podkrepil tudi s fotografijo prepolnih zabojnikov z odpadnimi svečami, ki je nastala dobra dva tedna po prvem novembru, dnevu spomina na mrtve. »Vsako leto ista zgodba,« je zapisal in se čudil, kako da Komunala Novo mesto, ki skrbi za urejenost novomeških pokopališč, ne more pravočasno odstraniti odpadnih sveč.

Foto: bralec

O tem je pisal tudi pristojnim v tem javnem podjetju in dobil odgovor vodje službe za ravnanje z odpadki Emilija Murtiča, ki pravi, da odpadne sveče odvažajo po predvidenem urniku, težava pa je v tem, da je skladišče pri njih že polno in da čakajo na odvoz prevzemnika. »Razumem, da ste razburjeni in jezni, vendar na popolnoma napačen naslov. Res je vsako leto zgodba po prvem novembru enaka, vendar je razlog vedno enak – neurejen sistem predelave sveč pri prevzemnikih, ki nastopajo od Komunale naprej. Takoj ko bo mogoče, bomo poskrbeli za pobiranje sveč.«

Bralec B. K. z odgovorom ni bil zadovoljen, saj meni, da bi za tak primer, ki se ponavlja vsako leto, Komunala Novo mesto morala poskrbeti s postavitvijo dodatnih zabojnikov ali kako drugače. Se pa oba strinjata, da je uporaba sveč na naših pokopališčih prekomerna.

