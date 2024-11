družabno

VIDEO: Lenarti z Bambino

28.11.2024 | 08:45 | Renata Mikec

Glasbena zasedba Lenarti je izdala novo skladbo Bambina. Tokrat je to še ena polka, ki sledi prejšnji uspešnici Na pol poti. Popelje nas v spomine na poletje, morje, sonce in ljubezen. Govori o poletni ljubezni z močnimi čustvi, ki naj bi bila večna, a se zgodi življenje, zaradi razdalje dveh src ostanejo le spomini in hrepenenje. Za poskočno glasbo in aranžma je poskrbel Luka Lenart, čustveno besedilo pesmi pa sta skupaj ustvarila Luka Lenart in Tamara Harej. Fotografija je nastala med snemanjem videospota v Privlaki na Hrvaškem, na njej pa so (od leve proti desni) Luka, Blaž in Nika Lenart. Del spota za pesem Bambina je bil posnet tudi v Italiji – pri dvorcu Miramar in na prostranih plažah romantičnega mesteca Gradež.

Foto: Produkcija Lenart

