dolenjska

FOTO: Nove učilnice s pametnimi tablami

28.11.2024 | 09:10 | M. K.

Šentvid pri Stični/Ivančna Gorica - V Šentvidu pri Stični so včeraj uradno odprli prizidek k Osnovni šoli Ferda Vesela. Z njim je šola dobila sedem novih učilnic, ki bodo po besedah župana Ivančne Gorice Dušana Strnada pomembno pripomogle k lajšanju prostorske stiske v šoli, ki beleži povečevanje vpisa. Učenci so pouk v prizidku sicer začeli že po krompirjevih počitnicah.

Slavnostno je prizidek namenu predal župan Dušan Strnad, v družbi učenk in učencev, predsednice sveta zavoda šole Martine Jurkovič in predstavnikov izvajalcev del. (Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Prizidek, ki ga je gradilo novomeško podjetje GPI Tehnika, je zasnovan kot skoraj ničenergijski objekt, kar naj bi prispevalo k boljši energetski učinkovitosti šole in zmanjševanju okoljskega odtisa. Vseh sedem učilnic je opremljenih s pametnimi tablami, kar naj bi pripomoglo k boljši učni izkušnji.

Gradnjo prizidka so izvedli v okviru celovite prenove šole. Ta je vključevala energetsko sanacijo, ki jo je občina izvedla lani v okvirju javnozasebnega partnerstva. Letos poleti so prenovili prostore šolske uprave, vključno z večjo zbornico in kabineti. Popolnoma prenovili so šolsko kuhinjo.

Včerajšnjo slovesnost je spremljal bogat in razigran program, ki so ga pripravili učenci matične šole ter podružnice v Temenici, skupaj z mentorji. Predstavili so se šolski pevski zbori, plesna skupina, skupina mažoretk, skupina ansambelske igre, čebelarski krožek, zgodovinski krožek in recitatorji, ogledali smo si lahko tudi videorazglednico Šentvida, ki je nastala pri izbirnem predmetu turistična vzgoja.

Pravo navijaško vzdušje pa je prineslo tekmovanje v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Ta prav poseben dan v šolskem letu so na šoli organizirali kot dan odprtih vrat v Ferdov svet, na katerem so učenci in učitelji predstavili številne talente ter dejavnosti, ki jih poleg pouka izvajajo na različnih področjih in dejavnostih. OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pa se lahko pohvali tudi z laskavim nazivom Kulturna šola za obdobje 2024 – 2028. V ta namen je šola od predstavnice ivanške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Saše Koleše, prejela plaketo in zastavo Kulturna šola.

Trenutno v šoli, ki ima skupaj s podružnično šolo v Temenici okoli 500 učencev, poteka še prenova telovadnice, med katero bodo zamenjali parket, posodobili športno opremo, namestili nove koše ter oblazinili stene. V letu 2025 občina dodatno načrtuje postavitev sončne elektrarne, ki bo nameščena na prizidku in delno na obstoječem objektu.

Skupno je občina do zdaj v prenovo šole in izgradnjo prizidka vložila okoli štiri milijone evrov.

V zadnjih petih letih je sicer občina v vrtce in šole izvedla kar nekaj naložb. Pred dvema letoma so v Šentvidu pri Stični odprli nov vrtec, letos so odprli prizidek k OŠ Stična, ki ga je sicer financiral zasebni donator, prenovili so tudi podružnično šolo v Temenici.

Za v prihodnje občina po županovih besedah načrtuje še gradnjo prizidka k podružnični osnovni šoli Višnja Gora, ki bo z izgradnjo prizidka postala samostojna šola. "Vsa omenjena vlaganja so posledica tega, da je občina Ivančna Gorica prva po prirastu prebivalstva med vsemi slovenskimi občinami, kar pomeni, da je treba v vrtcih in šolah graditi nove zmogljivosti," je povedal Strnad.

‹ nazaj