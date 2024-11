družabno

Bo Klemnu uspelo priti v Švico?

28.11.2024 | 17:00 | Renata Mikec

Klemen Slakonja, ki je bil v mednarodni prostor z nadzvočno hitrostjo katapultiran pred osmimi leti s pesmijo Putin, Putout, je že večkrat dokazal, da je človek mnogih talentov. Njegovo skladbo, ki ima na kanalu YouTube že 56 milijonov ogledov, so v živo izvedli celo v romunski različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Na nastop se je z navdušenjem odzval tudi Brežičan. Namigovanja, da bi Slovenija na Evrovizijo morala poslati prav Klemna Slakonjo, se pojavijo vsakič, ko spet oživi debata o tem festivalu. V eni osebi združeni talenti igralca, pevca, komika, imitatorja, TV-voditelja in še koga bi Klemnu na velikem evropskem glasbenem odru zagotovo koristili. Že pred časom je namignil, da bi se to lahko zgodilo, zdaj pa je tudi uradno izpolnil želje mnogih. Vsi smo v pričakovanju njegovega izdelka, saj vemo, da je v Brežicah rojeni multipraktik poln presenečenj in presežkov. Kot je zapisal, je prijavo na EMO 2025 oddal, zdaj pa je vse v rokah »odločevalcev«. Sam pravi, da pesem ni tipično evrovizijska, a se zdi kot nalašč za ta glasbeni festival, ki bo prihodnje leto sredi maja v švicarskem Baslu. Komaj čakamo, da jo slišimo in da mu uspe prepričati tudi žirijo.

