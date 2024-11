dolenjska

FOTO: Cepetavčki cepetajo že 40 let

27.11.2024 | 17:00 | M. Ž.

Mirna Peč - Pisalo se je leto 1984, 26. novembra, ko je vrata odprl enooddelčni vrtec v Mirni Peči, včeraj, natanko 40 let pozneje, pa so s prisrčno prireditvijo obeležili svoj jubilej. Vrtec, ki nosi ime Cepetavček, deluje v okviru mirnopeške Osnovne šole Toneta Pavčka.

Jubilej vrtca so obeležili z nadvse prisrčno prireditvijo.

»Naš vrtec je začel pisati svojo zgodbo z velikimi sanjami, da postane drugi dom za najmlajše. Kraj, kjer se začenja pot radovednosti in ustvarjalnosti, in mesto, kjer se spletajo prva prava prijateljstva. Štiri leta so otroci in vzgojiteljice bivali v utesnjenih prostorih učiteljskega stanovanja, kar je pomenilo številne izzive za njihovo vsakodnevno delo in igro. A kmalu smo dočakali prizidek pri novi osnovni šoli, kjer so bile urejene štiri nove igralnice. Z rastjo in razvojem kraja se je potreba po predšolskem varstvu vseskozi povečevala, zato je bila odločitev za gradnjo novega vrtca izjemno pomembna. Leta 2012 smo skupaj z OŠ Toneta Pavčka odprli tudi nove prostore vrtca. A vrtec je bil že v začetku premajhen. Ker so se hkrati polnili tudi oddelki šole, smo leta 2018 obnovili nekdanje prostore vrtca. Enota je dobila ime Polonca. Danes delujemo na dveh lokacijah in z veseljem in ponosom odpiramo že 12. oddelek,« se je v nagovoru skozi zgodovino sprehodila pomočnica ravnateljice šole in vodja vrtca Irena Kozlevčar.

Irena Kozlevčar, pomočnica ravnateljice

Dodala je, da njihov vrtec ne raste le po velikosti, temveč tudi po vsebini. »Otrokom si prizadevamo ponuditi pester nabor dejavnosti z obogatitvenimi programi, raznolikimi projekti pa spodbujamo otroke k raziskovanju njihovih interesov, razvijanju talentov in preizkušanju novih veščin. S tem ustvarjamo spodbudno okolje, v katerem lahko vsak otrok odkrije svoje potenciale in uživa v učenju skozi igro.«

Ob tem se je posebej zahvalila vzgojiteljicam in vsem zaposlenim, ki vsak dan s srcem ustvarjajo okolje, kjer se počutijo varne in sprejete. »Vaša skrb, potrpežljivost in toplina so temelj vrtca,« je poudarila.

Šoli in vrtcu ter vsem zaposlenim se je zahvalil tudi župan Andrej Kastelic in zbranim v športni dvorani med drugim dejal, da so se kot lokalna skupnost ves čas trudili, da vrtec normalno in nemoteno deluje. Ko so odprli novo šolo z vrtcem, so mislili, da bo to zadostovalo za nekaj časa, tudi država, kot je dejal, je ocenila, da delajo nadstandardno šolo in vrtec. A glede na to, da so občina, ki je v razcvetu oziroma po razvoju in rasti prebivalstva v jugovzhodni Sloveniji nekje med prvimi tremi, se vrtec hitro polni, tako da bodo v bodočnosti morali verjetno razmišljati tudi o povečanju, je povedal.

Na prireditvi se je predstavilo vseh enajst skupin, najmlajši v mimohodu, ostali s kratkimi točkami, skupaj s pevko Tamaro Kokol Hudoklin so zapeli himno vrtca, ki jo je pred 25. leti napisala in uglasbila njena mama in nekdanja vzgojiteljice vrtca Maja Jovanovič.

Ob jubileju so v vrtcu pripravili veliko pestrih dejavnosti, pripravili so tudi zbornik, v katero so zajeli zgodovino vrtca, spomine in ustvarjanje njihovih najmlajših. Izpeljali so tudi likovni natečaj, na katerem so izbrali risbo, ki je krasila majice otrok. To je narisala Alexandra Rozman, vse risbe in slike pa so na ogled na razstavi.

‹ nazaj