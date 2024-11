posavje

Nov blok s 17 neprofitnimi stanovanji

27.11.2024 | 19:00 | M. K.

Krško - V Krškem so danes odprli večstanovanjski objekt Žlapovec s 17 novimi neprofitnimi stanovanji. Objekt, ki sta ga financirala Mestna občina Krško ter ministrstvo za naravne vire in prostor, sta odprla župan Janez Kerin in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Foto: MO Krško

Objekt v neposredni bližini stanovanjskih blokov v Gubčevi ulici je zasnovan kot skoraj ničenergijska stavba in je ogrevan s kombinacijo skupnih toplotnih črpalk. Pred njim so uredili še plato s parkirnimi mesti in ekološkim otokom ter možnostjo vzpostavitve električnih polnilnic za vozila.

Stanovanja so opremljena s klimatskimi napravami, prezračevalnimi sistemi ter individualnimi kletnimi prostori in skupno kolesarnico.

Blok je zgradilo na javnem razpisu izbrano podjetje Kostak. Pogodbena vrednost del je znašala okoli 3,5 milijona evrov z vključenim 9,5-odstotnim davkom na dodano vrednost. Od tega je ministrstvo iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost prispevalo nekaj več kot 1,7 milijona evrov.

Zgrajena stanovanja bodo upravičencem oddajali preko javnih razpisov po neprofitni najemnini.

Župan Janez Kerin in minister Simon Maljevac ob prerezu traku

Ob odprtju je župan Mestne občine Krško Janez Kerin izpostavil pomembnost projekta za lokalno skupnost: »Z današnjim odprtjem Večstanovanjskega objekta Žlapovec dokazujemo, da s povezovanjem lokalne skupnosti, države in evropskih sredstev lahko uresničujemo projekte, ki izboljšujejo kakovost bivanja naših občanov. Ta objekt ni le investicija v sodobno bivanje, ampak tudi v prihodnost naše skupnosti,« je dejal župan ter ob tem spomnil, da je dostopnost do takšnih stanovanj ključna za ohranjanje socialne pravičnosti in blaginje občanov: »Zavedamo se, da je povpraševanje po neprofitnih stanovanjih v naši občini precejšnje. Prav zato smo v zadnjih letih kot občina sistematično vlagali v projekte, ki povečujejo stanovanjski fond. Po dostopnih podatkih ima Mestna občina Krško skupaj z družbo Rudar Senovo bistveno več lastnih stanovanj na prebivalca kot večje slovenske mestne občine. Glede na število prebivalcev imamo v lasti 60 % več lastnih stanovanj kot Mestna občina Ljubljana, 33 % več kot Mestna občina Maribor, 140 % več kot Mestna občina Koper in kar 300 % več kot Mestna občina Novo mesto.«



Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v svojem govoru poudaril pomen tovrstnih projektov v širšem nacionalnem okviru: »Na Ministrstvu za solidarno prihodnost smo s sredstvi iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost podprli že 30 podobnih projektov po vsej Sloveniji. S tem krepimo policentrični razvoj, ki omogoča ljudem, da ostanejo v svojih domačih krajih in aktivno prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti.« Kot je še dodal, na Ministrstvu za solidarno prihodnost obenem pripravljajo zakon o financiranju javne najemne gradnje, ki bo že prihodnje leto omogočil 100 milijonov evrov letnih vlaganj v to področje, kar da bo postavilo temelje novi stanovanjski politiki.

Pretekli teden so na Sremiški ulici 13 v Krškem, kot smo poročali, odprli tudi objekt z 16 novimi javnimi najemnimi stanovanji, katerega izgradnjo je s sredstvi iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost podprlo ministrstvo za solidarno prihodnost.

