novice

Občani se jezijo, zakaj Terme Krka lahko gradijo, oni pa ne

27.11.2024 | 11:30 | P. S.

Danes bo druga javna obravnava ob razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan.

V Krajinskem parku Strunjan so pravila igre povsem drugačna za občane kot za družbe in podjetja.(Foto: Naravniparkislovenije.si)

Sprejetje načrta bi gradnjo apartmajev, vil in drugih luksuznih objektov, s katerimi bodo Terme Krka spremenile letovišče v butično destinacijo za rehabilitacijski turizem. Kot pišejo Primorske novice, so na prvi javni obravnavi občanke in občani opozorili na okoljske vplive, ki bi jih lahko imela gradnja novih objektov. Obenem se nekateri prebivalci Strunjana pritožujejo in hkrati sprašujejo, zakaj njim niso dovoljena niti manjša gradbena dela, medtem ko Krka lahko zida luksuzne apartmaje in garažo.

"Potreboval sem soglasje spomeniškega varstva. Posega pa mi niso odobrili, saj naj ne bi bil skladen s kulturno dediščino istrskih hiš," je za Primorske novice povedal krajan Mario Štule, ki je pred svojimi vhodnimi vrati hotel zgraditi manjšo verando oziroma nadstrešek, a mu to ni bilo dovoljeno. Pristavil je, da imajo tudi bližnji hoteli in apartmaji terase in prizidke. "Mi pa jih ne smemo graditi, saj smo zgolj navadni državljani," je bil piker. Več o gradnji v Krajinskem parku Strunjan si preberite v Primorskih novicah.

‹ nazaj