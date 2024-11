gospodarstvo

Vez med znanostjo, tehnologijo in gospodarstvom

26.11.2024 | 14:50 | STA

Novo mesto - Dve leti po ustanovitvi Rudolfovega - Znanstveno-tehnološkega središča Novo mesto je vodstvo danes predstavilo dosežke, trenutne aktivnosti in načrte za prihodnost. "Poslanstvo središča je ustvarjanje visokotehnološkega znanja in njegovo prenašanje v gospodarstvo. S tem tudi najbolje utemeljujemo smiselnost obstoja," je dejal direktor Janez Povh.

Na novinarski konferenci je Povh poudaril, da je Rudolfovo danes edini tovrstni javni raziskovalni zavod v vzhodni kohezijski regiji, pri čemer imajo tako podporo ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije kot Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (Aris).

Središče je dom štirim raziskovalnim centrom, ki pokrivajo področja naprednih tehnologij, digitalizacije, krožnega gospodarstva ter prenosa tehnologij in intelektualne lastnine. Razpolaga s petimi vrhunskimi laboratoriji, ki omogočajo raziskave na področjih, kot so tovarne prihodnosti, energetika, tehnologije 3D, virtualna resničnost in materiali. "Pri tem laboratoriji niso na voljo samo nam, ampak pod jasnimi pogoji tudi vsem ostalim raziskovalcem v Sloveniji," je poudaril Povh.

Središče trenutno zaposluje 49 ljudi. Jedro zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja, kar se Povhu zdi zelo pomembno, veliko raziskovalcev pa prihaja iz tujine, natančneje sedmih držav. Okoli 60 odstotkov zaposlenih ima doktorat znanosti.

Za svoje delovanje po besedah direktorja letno iz državnega proračuna prek Aris prejmejo 1,6 milijona evrov oz. 70 odstotkov prihodkov, preostalo pridobijo na trgu.

Pomemben del njihove dejavnosti je znanstvenoraziskovalno delo, v sklopu katerega proučujejo temeljna vprašanja o naravi in družbi, svoje ugotovitve pa nato objavljajo v znanstvenih revijah. Hkrati so tudi tehnološko središče, kar pomeni, da se ukvarjajo z neposrednimi izzivi v svojem okolju in tudi ta spoznanja objavljajo. "Do zdaj so naši raziskovalci in strokovni sodelavci objavili že več kot 300 znanstvenih člankov in več kot 500 strokovnih objav," je dejal Povh. Prav objave so tudi eno od meril za financiranje s strani države.

Nadvse pomembni so zanje različni projekti. Po besedah vodje Centra za prenos tehnologij in intelektualno lastnino na Rudolfovem Dolores Modic gre za projekte, kot so napredna programska oprema, postavitve robotov, razvoj merilnih sistemov in projekti s področja kulturne dediščine.

Pri projektih sodelujejo z vrsto podjetij, med drugim s Krko in Revozom. Nekatere izdelke, ki so jih razvili skupaj z gospodarstvom, se že patentirali, zanje pa prejeli tudi različna priznanja. Med drugim so dobili zlato priznanje za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. "Pri tem je naš cilj ustvarjati projekte, ki ne le naslavljajo lokalne izzive, temveč oblikujejo prihodnost širše regije," je poudarila Modic.

Po besedah direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaža Kordiša je središče kot tako pomemben del inovacijske kulture regije. "Njihovi dosežki na področju raziskav in razvoja so ključen gradnik regijskega razvoja. Priznanja za inovacije, ki jih prejemajo, dokazujejo, da so vrhunski partner gospodarstvu," je dejal.

Po besedah Povha je vizija središča za prihodnost jasna: "Želimo biti vrhunska raziskovalna organizacija, ki povezuje znanost z industrijsko prakso ter s tem prispeva k trajnostnemu razvoju regije in Slovenije."

Pomemben cilj jim je, da bi pridobili in uredili lastne prostore, ki bodo hkrati laboratorij, pa tudi lasten kvantni računalnik. Dejavno so vključeni tudi v pripravo univerze Novo mesto, v kateri se vidijo kot pridruženi član.

