Dva voznika pod vplivom kokaina

26.11.2024 | 11:30 | M. K.

V minuli noči so policisti na avtocesti na izvozu za Drnovo kontrolirali voznika osebnega avtomobila MG slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 24-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Opravljanje strokovnega pregleda je kršitelj odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PUNM)

Nekaj pred 1. uro ponoči pa so policisti na območju Čateža ob Savi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test. Pri 26-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine so prav tako potrdili prisotnost kokaina. Strokovni pregled je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O kršitvi bodo seznanili pristojno sodišče.

Vlomi in tatvine

V Šmihelu v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v poslovne prostore in ukradel blagajno z menjalnim denarjem. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 900 evrov.

V kraju Vrhovci na območju PP Črnomelj je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Rakovec, Jesenice, Kapele, Slovenska vas, Jereslavec) včeraj prijeli 19 državljanov Sirije, 12 iz Afganistana, sedem Indije, pet Nepala, štiri Sierra Leoneja, dva državljana Pakistana in Konga, državljana Maroka, Irana in Nigerije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 284 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Pridržali so voznika, ki je odklonil strokovni pregled, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, nezakonitega lova, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

