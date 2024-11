posavje

Nova mostova stojita, promet sproščen

26.11.2024 | 10:30 | M. K.

Krmelj - Cestne zapore v Krmelju že nekaj dni ni več. Gradnja novih mostov čez potok Hinja je namreč zaključena, do konca letošnjega leta pa bodo izvedene še ureditve okolice, komunalnih vodov in mejnih zemljišč. Dela potekajo še na strugi potoka, so sporočili s sevniške občine.

Foto: Občina Sevnica

Pogodba z izbranim izvajalcem, podjetjem Gradnje iz Boštanja, je bila podpisana lansko jesen. Gradbena dela so se zaradi moratorija Zavoda za ribištvo Slovenije in zahtevnih postopkov pridobivanja služnosti na zasebnih zemljiščih na območju mostov nato začela marca letos.

Pogodbena vrednost projekta znaša 770.296 evrov, investicijo pa je iz občinskega proračuna v celoti krila Občina Sevnica. Nova mostova sta nadomestila dotrajana premostitvena objekta, kamniti most proti Gabrijelam in betonski most, ki vodi v poslovno cono. Oba mostova imata dva vozna pasova in dva obojestranska hodnika za pešce z ograjami. Prehod čez potok je tako pešcem zagotovljen na več lokacijah, tudi prek lesene brvi v neposredni bližini, dodajajo na občini: ''Ta infrastrukturna posodobitev središča Krmelja je pomembna pridobitev, ki omogoča varno gibanje v prometu za vse udeležence, hkrati pa občutno izboljšuje protipoplavno varnost osnovne šole, ki je v neposredni bližini.''

