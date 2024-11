dolenjska

Podpora projektom organizacij in posameznikov

26.11.2024 | 09:40 | M. K.

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za sofinanciranje letnega delovanja organizacij in posameznikov za obdobje od leta 2025 do leta 2027 in sofinanciranje novih, enkratnih projektov za leto 2025. Za aktivnosti organizacij in posameznikov, ki v novomeškem okolju predstavljajo pomembno povezovalno komponento in na različnih področjih prispevajo k razvoju družbene odgovornosti, bo občina namenila skoraj 1,8 milijona evrov. Rok za oddajo vlog v digitalni obliki je petek, 20. december 2024.

Novomeški rotovž

S finančno podporo želi Mestna občina Novo mesto, kot so sporočili z rotovža, organizacijam in posameznikom s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje, ''hkrati pa v svojem okolju spodbuditi jasno zastavljene družbene aktivnosti, ki uresničujejo cilje, zastavljene v občinskih strateških dokumentih.'' Prijave za sofinanciranje letnega programa dela in večletnih projektov v letih 2025, 2026 in 2027 ter enkratnih projektov v letu 2025 bodo tako sprejemali za področja kulture, dogodkov in prireditev, oživljanja mestnega jedra, varstva okolja in prostora, socialnega in zdravstvenega varstva, starejših, športa, mladine, prireditev za turistično promocijo občine, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, integracije v skupnost, delovanja društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja in delovanja drugih društev in organizacij.

