šport

Kobe in Krevs v Palmanovi

26.11.2024 | 08:20 | M. K.

Palmanova - Primož Kobe je na polmaratonu v Palmanovi dosegel svoj najboljši letošnji rezultat in zasedel šesto mesto z rezultatom 1;06:16. To je sicer tretji najhitrejši polmaraton v karieri 43-letnega Novomeščana.

''Imel sem nekaj težav z zadnjo stegensko mišico med tekom, ampak sem stisnil zobe in očitno se je splačalo,'' je sporočil Kobe, ''sedaj bom telesu namenil nekaj pavze, potem pa se začnem pripravljati na naslednjo sezono.''

Primož Kobe (Foto: FB)

Po 11. letih je bil ponovno na polmaratonu v Palmanovi tudi Mirnopečan Mitja Krevs. Odtekel je čas 1:07,38, kar je najhitreje v jesenskem delu sezone, vendar manj od pričakovanj, je zapisal na svojem FB profilu: ''Zadnjih 10 dni so se po padcu odpornosti treningi in počutje povsem porušili. Treninge, ki sem jih naredil pred dvema mesecema, so postali kar naenkrat izziv. Ampak puške nisem želel vreči v koruzo in sem poskusil iztržiti največ, kar lahko.''

Mitja Krevs (Foto: FB)

Vsi rezultati iz Palmanove tu.

‹ nazaj