kočevsko-ribniško

Nepremičninski sklad gradi 21 stanovanj za starejše

26.11.2024 | 09:00 | STA

Ribnica - Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je s položitvijo temeljnega kamna pretekli teden napovedal začetek gradnje 21 najemniških stanovanj v Ribnici. Namenjena bodo starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje še omogoča samostojno bivanje, vseljiva pa bodo spomladi 2026.

Takšen bo novi blok (Vir: Nepremičninski sklad)

Stanovanja bodo zrasla na območju med Majnikovo ulico in Krošnjarsko potjo. Parcelo zanje je sklad kupil na javni državi leta 2022 ob Občine Ribnica. Marca letos so nato podpisana pogodba za projektiranje in gradnjo z izbranim izvajalcem, podjetjem Riko iz Ljubljane.

Stavba bo poleg pritličja imela še štiri nadstropja. V pritličju so predvideni skupni prostori, ki bodo namenjeni druženju stanovalcev, kolesarnica, shrambe in eno stanovanje. Ostale etaže bodo imele vsaka po pet stanovanj. Ta bodo različne velikosti - od garsonjer do trisobnih stanovanj, so na skladu zapisali v sporočilu za javnost.

Stanovanja bodo arhitekturno in arhitektonsko prilagojena za bivanje starejših ter primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Sklad jih bo oddajal preko razpisa, ki bo objavljen ob zaključku del. Ta je predviden spomladi 2026.

Ribniškega župana Sama Pogorelca veseli, da so uspeli Nepremičninski sklad nagovoriti, da stanovanja gradi tudi v Ribnici, saj se tudi v tej občini, kot v vseh drugih, srečujejo s staranjem prebivalstva. Prepričan je, da bodo stanovanja hitro polna in da bodo služila svojemu namenu.

Zvočni zapisi Ribniški župan Samo Pogorelc o napovedani gradnji stanovanj Ribniški župan Samo Pogorelc o napovedani gradnji stanovanj

