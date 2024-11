kronika

Ste videli nesrečo na Ljubljanski cesti? Zbil je peško in odpeljal

25.11.2024 | 18:10 | M. K.

Novo mesto - Danes okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča v semaforiziranem križišču Ljubljanske ceste in Kočevarjeve ulice v Bršljinu v Novem mestu. 32-letna peška je na prehodu za pešce prečkala Ljubljansko cesto, takrat pa je iz smeri parkirnega prostora prodajalne pripeljal voznik osebnega avtomobila, domnevno sive barve, ki je zavijal levo in trčil vanjo. Peško je po trčenju odbilo na pokrov motorja, voznik pa je nadaljeval z vožnjo po Ljubljanski cesti v smeri proti krožišču Situla. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Policisti PP Novo mesto zaradi razjasnitev vseh okoliščin nesreče pozivajo voznika osebnega avtomobila, udeleženega v nesreči in vse morebitne očividce, da se zglasijo na PP Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

‹ nazaj