dolenjska

Vsak se lahko znajde v stiski in vsak lahko tudi pomaga

25.11.2024 | 14:20 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - Poti do srca je geslo oz. osrednje sporočilo letošnjega Tedna Karitas, ki ga prostovoljci in sodelavci mreže Karitas praznujejo vsak zadnji teden v mesecu novembru.

Danes se je na stojnici v Supernovi Qlandija predstavila skupina Ročna dela, ki dve leti deluje v okviru Škofijske karitas Novo mesto.

»Geslo nagovarja spoznanje, da je za učinkovito pomoč potrebno najti pot do srca, do vsakega človeka, ki je v stiski. Hkrati pa sporoča, da so poti lahko različne, tako kot so tudi prostovoljci različni in vsak doprinese k skupnemu dobremu svoj delček srca,« pove generalni tajnik Škofijske karitas Novo mesto Simon Dvornik.

Simon Dvornik, generalni tajnik Škofijske karitas Novo mesto.

Na Škofijski karitas Novo mesto, ki domuje v Baragovem zavodu na Smrečnikovi ulici, nudijo pomoč osebam v stiski celostno in na več načinov. Pomoč je tako materialna kot finančna ter psihosocialna, v obliki izobraževanj, družabnih dogodkov in skupin. Delujejo ročna dela, skupina za žene, skupina za moške, skupine za samopomoč ...

Seveda so srce karitasa prostovoljci in njihovi sodelavci. Po župnijskih in na škofijski Karitas jih imajo okoli 600, na leto pa spremlja preko pet tisoč uporabnikov, ki so vključeni v eno ali več sklopov pomoči. Tako prostovoljci kot uporabniki prihajajo iz različnih slojev, skupin, veroizpovedi in okolij.

»Ta podatek kaže, da lahko v težke čase pade vsak, in hkrati, da je lahko tudi vsak nekoč tisti, ki pomaga bližnjemu iz težav,« poudari Dvornik.

Škofijski karitas Novo mesto predseduje dr. Štefan Hosta.

V Tednu Karitas v mnogih slovenskih krajih pripravljajo zanimive dogodke, nič drugače ni v dolenjski prestolnici, kjer Škofijska karitas Novo mesto vabi na zanimive prireditve.

Skupina ročnih del se predstavi



Marija Zupančič, vodja skupine Ročna dela, s škatlo za prostovoljne prispevke

Danes dopoldne se je v Supernovi – Qlandija na stojnici s svojimi izdelki prvič predstavljala skupina Ročna dela, ki se sicer v Baragovem zavodu dobiva vsak ponedeljek.

»Malo poklepetamo in delamo. Svoje izdelke, za katere porabljamo ostali material, smo postavili na ogled – to so pletene nogavice, kape, šali, trakovi, copatki in kapicami za dojenčke, tudi kvačkani prtički, svečniki, zvončki za na jelko, šivane vizitke, obeski za ključe itd. Obenem se priporočamo za prostovoljne izdelke za ljudi, ki so potrebni pomoči,« je povedala Marija Zupančič, vodja skupine ročnih del, ki deluje dve leti. Obiskovalcem so predstavili tudi delovanje Škofijske karitas Novo mesto.

Kaj pa se bo dogajalo prihodnje dni?

Jutri, v torek, 26. novembra, bo od 9. ure naprej dan odprtih vrat za strokovne sodelavce iz okoliških socialnih služb in nevladnih organizacij – ob skodelici kave; v sredo, 27. novembra, poteka romanje prostovoljcev na Ponikvo ter ogled generalke Klic dobrote; v četrtek, 28. novembra, bo od 9. ure daje dan odprtih vrat za vse duhovnike Škofije Novo mesto: v petek, 29. novembra, Škofijske karitas Novo mesto in Zavod Pelikan – Karitas vabita na strokovno predavanje dr. Sanje Rozman: Odvisnost od sodobnih medijev (internet, igre, družbeni mediji) in vzgoja otrok, ki bodo odporni na zasvojenost.

Pridne in spretne roke so zaslužne za najrazličnejše pletene in vezene izdelke

V Tednu karitas zaključujejo tudi s projektom: Paket poti do srca, v katerega se je mogoče vključiti.

Teden Karitas se zaključi z Nedeljo karitas 1. decembra, ko bodo po vseh župnijah potekali različni dogodki, sodelovanje in praznovanja.

Na Škofijski karitas Novo mesto vabijo, da po lastnih zmožnostih podprete delo Karitas z donacijo preko spodnje QR kode ali preko SMS sporočila na številko 1919 z besedo BLIZU10 za donacijo v višini 10 evrov. Za dar se najlepše zahvaljujejo.

Karitas lahko podprete z donacijo preko QR kode.

‹ nazaj