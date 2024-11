družabno

Martina Strela sprejel papež Frančišek

25.11.2024 | 12:40 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Martin Strel

Papež Frančišek je v Vatikanu sprejel slovenskega ultramaratonskega plavalca in petkratnega Guinnessovega rekorderja Martina Strela ter njegovo soprogo Mayo Peron Strel. Srečanje, ki je trajalo dlje od predvidenega, je bilo rezultat polletnega načrtovanja, pri čemer je pomembno vlogo odigralo tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Po avdienci sta se zakonca srečala tudi z veleposlanikom Francem Butom in Borisom Antoličem z Veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu. Bivala sta v domu Slovenik, kjer sta bila gostoljubno sprejeta.

Ultramaratonski plavalec Martin Strel z ženo na obisku pa papežu Frančišku. (Foto: osebni arhiv Martin Strel)

Papež Frančišek je blagoslovil in podprl plavanje za mir oziroma projekta “Swim for Peace” in “Izberem prijaznost”.

Swim for Peace je globalni projekt, ki združuje ljudi različnih narodnosti, kultur in ver v prizadevanju za mir, prijateljstvo in čiste vode. V središču gibanja je Martin Strel, ki skozi simbolično plavanje na strateško pomembnih lokacijah opozarja na rešitve konfliktov, pomen sodelovanja in ohranjanja narave.

Izberem prijaznost je prav tako globalni projekt, katerega poslanstvo je preprosto, a globoko: povezati ljudi z naravo, zmanjševati stres ter opolnomočiti posameznike, da prepoznajo svojo notranjo moč in vrednost. Projekt si prizadeva za ozaveščanje o pomenu prijaznosti, človečnosti, povezovanje generacij in skrbi za okolje.

Oba projekta sta namenjena vsem ljudem, ne glede na narodnost, vero ali politično prepričanje, saj gre za univerzalno sporočilo o miru, povezanosti in prijaznosti.

Osebno avdienco s papežem Frančiškom sta Martin in Maya Peron Strel označila za izjemno čast in globoko doživetje. "Papež me je zelo presenetil, navdušen sem nad vsem, kar se je dogajalo v Rimu, v Vatikanu. Za naju, za Vatikan in Slovenijo, za vse, je to obisk, ki bo mogoče spremenil svet na bolje," je povedal Martin Strel. Maya Peron Strel je dodala: "Papežev blagoslov je dodatna potrditev, da je prijaznost nekaj, kar zmore in potrebuje vsak. Gibanje, ki življenje dela lepše, lahko spremeni svet in uspešno dopolnjuje sporočilo plavanja za mir - Swim for Peace."

Ob tem sta poudarila, da je papež Frančišek izjemno prijazen in preprost človek z neverjetno karizmo, ki ga naredi dostopnega in navdihujočega. Njegov iskren interes za projekte, ki združujejo ljudi in širijo sporočilo miru, jima je dal dodatno motivacijo za nadaljnje delo. Izročil jima je tudi darilo, svoje delo pa je odlično opravil tudi prevajalec Ivan Herceg.

V nadaljevanju so načrtovana še srečanja z voditelji drugih verskih skupnosti, kar bo dodatno okrepilo sporočilo o potrebi po dialogu in sodelovanju.

