VIDEO: Keudr zasedbe Jaja Bojz

25.11.2024 | 12:30 | Renata Mikec

Pevec Jan Butara, kitarista Rok Klobučar in Alex Zorko, basist Valentin Galeša in bobnar Niko Homan so združeni v glasbi novomeške zasedbe Jaja Bojz, ki za pomlad napoveduje izid debitantskega albuma. Za pokušino so te dni izdali pesem Keudr in jo pospremili z videospotom. Navihano poigravanje v zgodbi je »ljubezen« med pankom in vinsko kletjo oz. keudrom, kot ji pravimo po domače. »Keudr je tam, kjer sta duša in srce, to je neskončen prostor, ki nam daje občutek bratstva, rajanja in svobode, kjer se čas ustavi, kjer predihamo zunanji svet in težave,« je naslov ponazoril Rok. Valentin pa ga dopolni: »To je prostor brez pravil, ki nam daje občutek spontanosti in pripadnosti, kjer se posameznik lahko izraža brez cenzure in pozabi na zunanje omejitve.« Skladbo vodijo ostri glasbeni ritmi, ki bodo navdušili predvsem ljubitelje panka. Jaja Bojz so ena redkih pankovskih skupin v Sloveniji, ki na izviren način združuje močne družbene teme s prvinami, ki so Slovencem blizu. So glasniki generacije, ki si želi ohraniti tradicijo, a hkrati sprejema duha sodobnega časa. Fotografija je z nedavnega koncerta v MC Brežice, kjer so bili predskupina na koncertu Alo!Stari.

Foto: Luka Rudman

