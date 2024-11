kronika

FOTO: Trčila motorist in osebni avto

25.11.2024 | 07:00 | M. K.

V soboto popoldne nekaj po četrti uri se je zgodila prometna nesreča na cesti Pohanca - Zgornji Obrež, trčila sta osebni avtomobil in kolo z motorjem. Krški poklicni gasilci so kraj protinaletno in protipožarno zavarovali, opravili hitri pregled udeleženih in eno osebo predali v oskrbo reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali. Na vozilu so odklopili akumulator in opravili pregled zaradi morebitnega iztekanja nevarnih tekočin.

Foto: PGE Krško

Pred trgovino zaklenjen

V soboto zvečer pa so krške gasilce obvestili o zaklenjenem vozilu na parkirišču trgovine. Odklenili so ga s tehničnim posegom.

‹ nazaj