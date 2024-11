dolenjska

Krkaši še drugič letos premagali Triglavane

24.11.2024 | 08:30 | Besedilo in foto: Simon Vesel, MOK Krka

Novo mesto - Odbojkarji Krke so včeraj v domači dvorani Marof odigrali tekmo 10. kroga državnega prvenstva. Gostili so Merkur Triglav iz Kranja, na drugem medsebojnem obračunu letošnjega prvenstva pa so še drugič slavili, tokrat v treh nizih.

Ob koncu tretjega niza je kazalo, da bodo Kranjčani izsilili četrtega, a so domačini s petimi zaporednimi točkami poskrbeli za preobrat in s tem zmago v treh nizih. V domačih vrstah sta bila najbolj razpoložena Koncilja (14 točk, 4 bloki) ter Kosmina (12), pri gostih pa Jančič (11) ter Vinkovič (10).

Odbojkarji Krke so premagali Merkur Triglav iz Kranja.

Sportklub peva odbojkarska liga, 10. krog

Krka - Merkur Triglav Kranj

3:0 (17, 23, 22)

ŠD Marof, Novo mesto, 23. november 2024. Sodnika: Perčič, Jovanovič. Obiskovalcev: 150.

Krka: Travnik M. (L), Medved 9, Erpič, Koch 1, Kosmina 12, Bregar M. 7, Verdinek (L), Travnik T., Glamočanin 2, Koncilja 14, Viodmar, Lindič 2, Rojnik 8, Bregar P., trener: Tomislav Mišin.

Merkur Triglav Kranj: Sokol, Snedec 1, Križanič, Vinkovič 10, Tučen 3, Fajfar 2, Jančič 11, Šikanič 4, Zalokar 4, trener: Sašo Rop.

Ekipa Krke

Tekmo so bolje odprli novomeški odbojkarji in si priigrali tri točke naskoka. Hitro je po prvem polminutnem odmoru segel gostujoči trener Sašo Rop. Njegovi varovanci so nato do devete točke uspeli vzpostaviti ravnovesje, a to ni trajalo prav dolgo. Krkaši so prek uspešnih napadov Kosmine in Koncilje znova pobegnili. V igri Triglavanov je manjkalo zanesljivosti na sprejemu in v napadu, to pa so gostitelji zgrabili z obema rokama. Mladi 17-letni Gal Medved je Krki s tremi zaporednimi asi Krki priigral prednost z 21:14, te pa Novomeščani niso več izpustili iz rok.

Več izenačenosti smo videli v drugem nizu. Gostujoči odbojkarji so popravili igro v bloku in obrambi, s tem pa povzročili nemalo težav novomeškim napadalcem. Z dvema zaporednima blokoma so gosti povedli s 5:7, nakar je prvi timeout vzel domači trener Mišin. V nadaljevanju so Novomeščani zaigrali bolje in prešli v vodstvo. Po asu Koncilje za vodstvo Krke z 18:14 je kazalo na gladko končnico v korist domačinov, a gosti se niso dali. Z dobro igro v polju so se približali na vsega točko zaostanka. Ubranili so celo prvo zaključno žogo domačinov, a drugo je izkoristil izkušeni Koncilja za končnih 25:23 za Krko.

Kot da bi gosti stopnjevali igro so v tretjem nizu nastopili še bolje. Še naprej jih je krasila dobra igra v obrambi. Z uspešnim blokom so pobegnili na 7:10, kar je bilo povod za prvi odmor Mišina. Drugega je bil primoran izkoristiti še pri zaostanku z 12:15, saj njegovi varovanci še niso uspeli preobrniti naleta gostov. Kranjčani so nadaljevali z zanesljivo igro, predvsem sta izstopala Vinkovič in Jančič. V zaključku niza je Mišin v igro poslal še Glamočanina, ta je oddolžil z dvema zaporednima točkama, ter Lindiča, tudi on je prispeval eno, in Krka se je približala na 20:21. V naslednji točki je Vinkovič vpisal še zadnjo točko za goste (20:22), Krka pa je nato s petimi zaporednimi točkami uspela preobrniti niz.

Uspešno je napadal Rojnik, Koncilja je postavil blok, Jančič je žogo poslal v avt, Lindič je z asom Krki priigral prvo zaključno žogo, v naslednji akciji pa se je po odboju gostujočih odbojkarjev žoga dotaknila konstrukcije dvorane, s tem pa se je tekma končala (25:22).

Martin Kosmina, kapetan Krke: "Kranjčani so zopet nastopili v nekoliko oslabljeni postavi, pravzaprav so prvo medsebojno tekmo odigrali v podobni postavi, pa so nam vseeno povzročali kar nekaj težav. Tudi danes je bilo tako. Pozna se, da jim manjka en napadalec, a navadno sta Vinkovič in Jančič vlekla njihovo ekipo, danes pa smo ju dobro ustavili in to nam je omogočilo zmago. Ob koncu tretjega niza so se izkazale tudi menjave. Tako Glamočanin kot Lindič sta v pravem trenutku pomagala, da smo obrnili niz in s tem dobili tekmo."

Odbojkarje Krke v četrtek ob 20. uri v domači dvorani Marof čaka tekma

1/4 finala Pokala Slovenije. V Novo mesto prihaja Alpacem iz Kanala.

‹ nazaj