Otvoritev Večgeneracijskega centra Posavje+

24.11.2024 | 09:30 | L. M., foto: Neža Nemec

Sevnica - Pred dnevi so s posebnimi gosti, podžupanom občine Sevnica Janezom Kukcem, direktorico KŠTM Mojco Pernovšek in vodjo VGC Posavje+ Mojco Pompe, slavnostno odprli Večgeneracijski center Posavje+, enota Sevnica, ki deluje pod okriljem KŠTM Sevnica.

Kot pravi Nataša Rupnik, to ni bilo zgolj odprtje novih vsebin, temveč tudi pomemben trenutek, ki poudarja pomen povezovanja ljudi, skupnosti in generacij. Vizija je preprosta, a izjemno močna: ustvariti prostor, kjer se ljudje srečujejo, učijo, sodelujejo in si pomagajo.

Slovesen prerez traku novega Večgeneracijskega centra Posavje+.

Ljudska univerza Krško je bila skupaj s partnerji ZPTM Brežice, KŠTM Sevnica ter KTRC Radeče ponovno uspešna pri prijavi projekta VGC Posavje+ na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobili so sredstva za nadaljnje izvajanje projekta, ki ga bo ministrstvo sofinanciralo v obdobju od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2029. Projekt spodbuja dvig kakovosti življenja ter vključevanje ranljivih ciljnih skupin; uresničuje 4. cilj politike Programa evropske kohezijske politike: »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«.

Aktivnosti večgeneracijskega centra se bodo izvajale v vseh šestih posavskih občinah in bodo za uporabnike brezplačne. Pri prijavitelju in projektnih partnerjih bodo odprta središča za druženje, namenjena uporabnikom, ki si bodo želeli srečevanj in druženj. Centri za druženje bodo delovali tudi kot informacijska središča, kjer se bodo uporabniki informirali o dejavnostih in programu centra ter pridobili informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav, ki so na voljo v regiji ali širše.

Nihče ne bi smel ostati sam

Aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje+, enota Sevnica, se izvajajo že od septembra letos, redno pa dodajajo nove aktivnosti, specifične delavnice in zabavne vsebine. Prostor centra se nahaja v istih prostorih kot Mladinski center Sevnica, na naslovu Trg svobode 10, Sevnica. Kljub temu pa zdaj ponujajo širšo paleto aktivnosti, namenjenih predvsem ranljivim skupinam, kot so starejši, invalidi, priseljenci, otroci, mladostniki, družine in vsi ostali.

Zapel je Vladimir Janc.

Vse aktivnosti so brezplačne, udeleženci pa se lahko pridružijo tudi že med trajanjem posameznih delavnic. Med najbolj priljubljenimi rednimi dejavnostmi so tečaji španskega jezika, tečaji uporabe pametnih telefonov, tečaji slovenščine, delavnice LEGO robotike, joga na stolih, sprostitev in mnoge druge.

Vsaka dejavnost nosi pomembno sporočilo: nihče ne bi smel ostati sam. Vsakdo si zasluži priložnost, da prispeva in se počuti del večje zgodbe.

Program centra je objavljen na spletni strani www.kstm.si, v Grajskih novicah ter na Facebook straneh KŠTM Sevnica in Mladi v Sevnici. Spremljajte nas in se vidimo v Večgeneracijskem centru Posavje+, enota Sevnica.

