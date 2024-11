kultura

Alenka Venišnik z razstavo Prosoj prvič v dolenjski prestolnici

23.11.2024 | 16:00 | L. M., foto: A. Konec

Novo mesto - Sinoči so v Galeriji ULTI na Glavnem trgu 1 v Novem mestu pred številno publiko svečano odprli samostojno grafično razstavo Alenke Venišnik z naslovom Prosoj”.

Alenka Venišnik je profesorica likovne umetnosti in prihaja iz Brežic. Večino službenega obdobja je poučevala na osnovni šoli, najdlje v Šoštanju. Z upokojitvijo je pričela intenzivneje ustvarjati na področju slikarstva in keramike.

Alenka Venišnik se s svojo samostojno razstavo grafik prvič predstavlja v Novem mestu.

Najprej se je aktivno vključila v Društvo likovnikov Brežice, sedaj pa je postala nova članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Imela je več skupinskih in samostojnih razstav in prejela nekaj pomembnih priznanj. Ukvarja se predvsem z grafiko in keramiko. V Galeriji Ulti se prvič predstavlja novomeški javnosti s svojim najnovejšim grafičnim ciklom Prosoj.

Kot o ustvarjanju Alenke Venišnik pove akademski slikar Alojz Konec, njene ploskovne in telesne grafike v novejšem obdobju povezuje prav prosoj.

“Govorimo o grafičnih slikah in grafičnih kubusih, kjer je tiskala na tančice zaves. Takšni njeni odtisi tvorijo nežne tonske sloje in bogato medsebojno prosojnost. Prepoznavne videze dreves tako sloji v prosojne intimistične grafične slike in grafične kubusne kipe, da bi raziskovala taktilni nivo likovnega pred iluzionističnim, kar jo opredeljuje v modernistična prizadevanja po formalizmu to je konkretiziranju slikovne ploskve. Iskreno ohranja in umetniško izpoveduje človekov primarni stik z naravo in prostorom. Zelo suvereno, močno, hkrati vehementno in hkrati človečno skromno nenehno eksperimentira - posebej na področju grafike in keramike. Prešla je visoki, globoki in ploski tisk, pretiskovala in kolažirala grafične elemente, sedaj pa v grafiki odkriva njihovo slikarsko unikatno pojavnost s pomočjo prosoja,” poev Konec.

Razstava Prosoj bo odprta vse do 22. januarja prihodnje leto, ob sredah in petkih med 16. uro in 19. uro. Vstopnine ni.

