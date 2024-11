kočevsko-ribniško

Ustavili legalizacijo romskih naselij

23.11.2024 | 11:35 | L. M.

Ribnica - V občini Ribnica je začasno ustavljena legalizacija vseh treh romskih naselij. Občinski svet je namreč na zadnji seji sklenil, da je za zdaj najbolje, da romska naselja izvzame iz sprememb občinskega prostorskega načrta, kljub temu bo občina naseljem skušala zagotoviti vsaj osnovno oskrbo z vodo in elektriko, je povedal župan Samo Pogorelc.

V občini Ribnica Romi pretežno živijo v treh naseljih - večjih Lepovče in Goriča vas ter manjšem naselju Otavice. Vsa tri so zrasla nelegalno ter so lastniško in komunalno neurejena.

Ribniški Romi ostajajo v nelegalnih naseljih. (Foto: arhiv; FB Svet romske skupnosti)

Zato je občina leta 2021 naročila izdelavo strokovnih podlag za njihovo umestitev v občinski prostorski načrt, s čimer bi jih legalizirali. Študijo je pripravilo podjetje Acer. Za naselje Lepovče je med drugim predvidevala, da ostane v obrtni coni Lepovče ali pa se seli na katero od drugih lokacij. Naselje Goriča vas bi ostalo tam, kjer je, naselje Otavice pa bi se pridružilo enemu od obeh omenjenih večjih naseljih.

Na rešitev glede naselja Goriča vas v javni obravnavi predloga prostorskega načrta ni bilo pripomb, na ostro nasprotovanje pa so naletele možne rešitve glede naselja Lepovče, kjer so okoliški krajani bolj ali manj nasprotovali vsem rešitvam. Zato so se občinski veljaki skupaj s pripravljavci strokovnih podlag odločili, da je bolje, da za zdaj romska naselja umaknejo iz sprememb prostorskega načrta in da stanje ostane takšno, kot je. Takšno rešitev je na zadnji seji podprl tudi ribniški občinski svet.

Ljudje niso zadovoljni

Po besedah župana Pogorelca so se občinski svetniki za takšno rešitev odločili zato, ker ljudje niso bili zadovoljni z umeščanjem romskih naselij v prostor. "Tako vse kaže, da se bomo glede tega še naprej vrteli v začaranem krogu. Pri tem pa ne krivim občanov in jih razumem. Tudi sam spoštujem vse zakone in občinske odloke. In če jih nekdo upošteva, drugi pa ne, potem pač pride do upora," je dejal.

Odločitev občinskega sveta po njegovih besedah pomeni, da legalizacije romskih naselij za zdaj ne bo. "V prihodnje pa se bomo morali odločiti, kako in kaj. Vemo namreč, da Rome imamo v svoji sredini in da bo treba nekaj narediti," je dejal.

Kljub vsemu pa reševanje romskih vprašanj v občini ne bo zastalo. Kot je za STA povedal Pogorelc, se na občini dnevno ukvarjajo s temi vprašanji. V Goriči vasi namerava občina zagotoviti točenje vode iz hidranta za higienske potrebe, v načrtu je tudi postavitev sanitarne enote. "Težava sicer je, da je nekaj družin sprtih med seboj in da si nagajajo," pravi.

Kaj bodo uredili

V naselju Lepovče namerava občina urediti elektriko, ki pa bo po besedah župana namenjena zgolj osebni rabi in ne za večje porabnike. V naselju bodo najverjetneje zagotovili tudi sanitarno enoto za higienske potrebe.

Po poročanju STA je za Otavice občina načrtovala pripeljati vodo 300 metrov stran od naselja, a tamkajšnji Romi s tem niso zadovoljni, ker da je priključek predaleč in na neprimernem mestu. Župan pa opozarja, da naselje leži na kmetijskem zemljišču, na katerega po zakonu vode ni mogoče napeljati. Ureditev priključka tako visi v zraku.

Župan še pravi, da se občina trudi reševati stvari ter da je lahko pri tem zgled marsikomu v državi. Spomnil je tudi na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice iz leta 2020, v kateri je to ugotovilo, da občina Romom v Goriči vasi ni kršila človekovih pravic, ker naselje še nima vode in elektrike. Sodišče je namreč ugotovilo, da sta se občina in država trudili na različne načine izboljšati njihove razmere.

‹ nazaj