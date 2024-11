šport

Trebanjci ugnali sosede iz Ivančne Gorice

23.11.2024 | 08:00 | L. M.

Sinoči se je obračun dolenjskih prvoligašev končal z zmago Trebanjcev. Rokometaši RK Trimo Trebnje so ugnali sosede iz RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica (35:27). Po sedmi zmagi so napredovali na četrto mesto, osmoljenci tekme ostajajo na devetem.

Trebanjski rokometaši so bili borbeni in dosegli zmajo. (Foto: arhiv DL, R. Nose)

Izbranci gostujočega trenerja Aleksandra Polaka so bili v prvem polčasu povsem enakovredni papirnatim favoritom iz Trebnjega, ki so v drugem povsem zagospodarili na igrišču in osvojili načrtovani točki. V začetku drugega polčasa so povedli za šest golov (22:16), v nadaljevanju pa lokalne tekmece vseskozi držali na varni razdalji. Največ so vodili za osem golov (33:25 in 35:27).

Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Darko Cingesar z osmimi, pri gostih pa Lun Ključanin s šestimi goli.

RK TRIMO TREBNJE : RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA 35:27 (17:15)

Cingesar 8 (3), Kotar 6; Ključanin 6 (1), Klemenčič 5 (3)

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, zasedba iz Ivančne Gorice pa bo gostila Misteral Krško. Obe tekmi bosta 30. novembra.

Marko Kotar, igralec RK Trimo Trebnje, je po zmagi dejal: "Težka tekma je za nami. SVIŠ se je izkazal za neugodnega tekmeca, vendar smo v drugem polčasu uspeli narediti razliko ter zasluženo slavili zmago."

Nik Pirnat, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica, je po tekmi povedal: "Na Trebnje smo se dobro pripravljali skozi celoten teden. Krenili smo uspešno, dobro držali tempo igre, nato pa se je tekmec prilagodil in na koncu prišel do zmage."

Zadnji tekmi kroga bosta na sporedu v soboto, ko bosta na sporedu še obračuna med Gorenjem Velenjem in Urbanscape Loko (18.uri) ter Misteralom Krškim in Koprom (19.uri).

* Izidi, 12. krog:

- sreda, 20. november:

Riko Ribnica - Krka 28:28 (16:15)

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 32:35 (14:23)

- petek, 22. november:

LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec 24:23 (13:12)

Trimo Trebnje - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 35:27 (17:15)

- sobota, 23. november:

18.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

19.00 Misteral Krško - Koper

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 12 10 1 1 351:306 21

2. Celje Pivovarna Laško 12 9 2 1 384:339 20

3. Gorenje Velenje 11 8 1 2 318:284 17

4. Trimo Trebnje 12 7 2 3 349:318 16

5. Krka 11 6 2 3 316:283 14

6. Slovenj Gradec 12 5 2 5 326:338 12

7. Urbanscape Loka 11 3 4 4 288:285 10

8. Riko Ribnica 12 3 2 7 345:364 8

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 12 2 2 8 310:340 6

10. Misteral Krško 11 3 0 8 302:336 6

11. Jeruzalem Ormož 12 3 0 9 320:360 6

12. Koper 10 1 0 9 255:311 2

