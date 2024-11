gospodarstvo

Krki certifikat TOP investitor v izobraževanje 2024

22.11.2024 | 12:30 | M. K.

Bohinj/Novo mesto - Na dogodku Edutainment 2024 so včeraj ponovno podelili certifikate TOP investitor v izobraževanje, ki jih prejmejo podjetja in organizacije z izjemno zavezanostjo vlaganju v razvoj znanja in kompetenc svojih zaposlenih. Certifikate podeljuje podjetje Planet GV v sodelovanju z inštitutom za upravljanje znanja in razvoj talentov, SOFOS. Med prejemniki je tudi skupina Krka.

Prejemniki certifikatov (Foto: Planet GV)

Letos je priznanje prejelo 15 podjetij in organizacij, ki s sistematičnimi pristopi k izobraževanju krepijo kulturo vseživljenjskega učenja in pomembno prispevajo k razvoju zaposlenih ter napredku organizacij. Še posebej izstopajo podjetja in organizacije, ki certifikat prejemajo že drugo ali tretje leto zapored, kar dokazuje njihovo dosledno predanost razvoju zaposlenih, so zapisali organizatorji.

Prejemniki certifikata 2024:

Med ponovnimi prejemniki certifikata so: Zavarovalnica Triglav, Lek, Spar Slovenija, Telekom Slovenije, VDC POLŽ Maribor, Skupina Krka, Mikrocop, Zavarovalnica Sava in Generali.

Podjetja in organizacije, ki certifikat prejemajo prvič: JP VOKA SNAGA, Iskraemeco, NIL, A1, Perutnina Ptuj in OTP banka.

