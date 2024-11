kronika

Očetu grozil s sekiro; ustavili voznika s tremi promili alkohola

22.11.2024 | 10:10 | M. K.

Policisti PP Črnomelj so v minuli noči posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru - moški je razgrajal, kričal in očetu grozil s sekiro. 31-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu sekiro, s katero je grozil, in manjšo količino posušenih delcev konoplje. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja žrtvi, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so sporočili s PU Novo mesto.

S tremi promili po mestu

Policisti PP Krško so včeraj nekaj pred 17. uro v Krškem zaradi nezanesljive vožnje kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 57-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,40 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Nova vas pri Mokricah, Obrežje, Župelevec, Rakovec) včeraj prijeli 13 državljanov Bangladeša, 12 iz Afganistana in Indije, šest državljanov Pakistana in Kube, štiri državljane Maroka in Sirije, tri državljane Iraka in Šrilanke, dva državljana Irana in Kameruna, državljana Somalije in Nigerije. Na območju PP Črnomelj (Žuniči) so prijeli tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 74. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 192 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 14 nesreč z gmotno škodo. V Krškem in pri Trebnjem so zasegli vozila kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, zatajitve in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

