Telovadci v Novem mestu za državne naslove

22.11.2024 | 10:00 | STA

Novo mesto - V soboto in nedeljo bo v Športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu zadnje dejanje gimnastične sezone - državno prvenstvo. Gre za zadnje tekmovanje po starem gimnastičnem pravilniku. Med reprezentanti bo prvo ime olimpijka Lucija Hribar, poleg nje bodo v soboto nastopili še Luka Bojanc, Gregor Rakovič, Anže Hribar in Beno Kunst.

V Štuklju bo nstopil tudi domačin Luka Bojanc. (Foto: arhiv; Matic Klanšek Velej/Sportida)

"Konec tedna bo Gimnastično društvo Novo mesto že sedmo leto zaporedoma gostitelj državnega prvenstva vseh starostnih kategorij. Trenutno imamo prijavljenih 480 tekmovalcev, kar je za nas velik izziv in dodatna motivacija, da poskušamo biti pri izvedbi še boljši. V sklopu dogodka bomo priredili še Dan gimnastike, kjer bomo novomeški mladini omogočili, da še bolj spozna gimnastiko," za krovno spletno stran zveze dejala predsednica gimnastičnega društva Novo mesto in podpredsednica Gimnastične zveze Slovenije, Alenka Šenk Erpič.

Prvo ime tekmovanja bo Lucija Hribar, ki je letos Slovenijo zastopala tudi na olimpijskih igrah v Parizu. "To je zame zadnja tekma sezone. Predstavila se bom samo na parterju, sva se odločili s trenerko Natašo (Retelj, op. STA), saj je za menoj dolga sezona," je uvodoma dejala 23-letna telovadka Zelene jame, ki tako ne bo branila lanske mnogobojske krone.

"Moja pričakovanja so predvsem, da bom na tekmovanju uživala in sestavo opravila tako, kot jo znam. Po državnem prvenstvu me čakajo intenzivne priprave na naslednjo sezono, saj nas prvi svetovni pokal čaka že februarja. Nov pravilnik k sreči pri meni ne prinaša večjih sprememb, s trenerko bova skušali otežiti le sestavo na dvovišinski bradlji," je še dejala Hribar.

V soboto bodo nastopili tudi Bojanc, ki je letos na svetovnem pokalu pred domačim občinstvom v Kopru na krogih osvojil svojo prvo bronasto medaljo, Rakovič in Hribar, ki sta dobro prikazala nastope na evropskem prvenstvu ter se prebila med 15 najboljših športnikov stare celine, ter Kunst, ki se prebija proti vrhu evropskega preskoka.

"Državno prvenstvo je zame vedno posebno tekmovanje, saj je priložnost, da pokažem in preizkusim novosti, ki sem jih skozi sezono treniral. Na tem tekmovanju bom predstavil sestavo, ki je zasnovana kot osnova za novo sezono in prilagojena prihajajočim spremembam v pravilniku," je pred tekmovanjem dejal Rakovič.

V soboto bodo znani novi državni prvaki tako v moški kot ženski konkurenci, v nedeljo sledi še stopenjski program.

