Za štiri velike naložbe zadolževanje

22.11.2024 | 08:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Občinski svetniki so na nedavni seji soglasno sprejeli predlog proračuna za prihodnje leto, ki je do vključno 5. decembra v javni razpravi, ko so mogoči predlogi svetnikov, občanov …

Da bo leto 2025 zelo pestro, nakazujejo že številke - predlog proračuna predvideva 12,3 milijona evrov prihodkov in 15,3 milijona odhodkov. Razlika se bo pokrivala iz neto zadolževanja in ocenjenega stanja sredstev na računu, predlog proračuna je uravnotežen, je povedala Irena Starič, vodja oddelka za javne finance na občini.

Svetniki so medse lepo sprejeli novega kolego Božidarja Vrtačiča (drugi z leve) z Liste za celostni razvoj, ki je v OS nadomestil Patricijo Pavlič.

»Proračun je zelo razvojno usmerjen. Investicijski odhodki presegajo 8 milijonov, kar predstavlja skoraj 54 odstotkov proračuna. Če se v razvojni del štejejo še investicijski transferi v višini 5 odstotkov, smo skoraj na 60 odstotkih,« je poudarila Staričeva.

Kaj se bo delalo

Irena Starič je spregovorila o predlogu proračuna za leto 2025.

Poleg vseh zakonskih obveznosti bodo občino Šentjernej zaznamovale štiri glavne naložbe. Občina je že začela dve: gradnjo športne dvorane ob šoli in novega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Lotila pa se bo tudi postavitve sončnih elektrarn na štirih javnih stavbah (Kulturni center Primoža Trubarja, Vrtec Čebelica, centralna čistilna naprava, nova športno dvorano pri osnovni šoli) ter gradnje vodohrana Šmarje z vodarno Drča in vodovoda Šmarje-Drča. V proračunu za prihodnje leto bo tako več odhodkov kot prihodkov.

Vsi štirje projekti bodo financirani v letu 2025 v višini dobrih 7 milijonov evrov ter v letu 2026 v višini 2 milijonov. Nekateri so namreč dvoletni.

Kot pravi župan občine Šentjernej Jože Simončič, ki je svetnikom podrobno predstavil vse večje glavne naložbe, so pri vseh skušali pridobiti zunanje vire.

Jože Simončič je svetnikom predstavil štiri glavne projekte v letu 2025.

»Pri športni dvorani smo bili uspešni na dveh razpisih in smo prejeli milijon z gospodarskega ministrstva, 800 tisoč z Eko Sklada, na rezultat tretjega razpisa Fundacije za šport pa še čakamo in prepričan sem, da bomo prejeli 75 tisoč evrov,« je dejal. Pri mostu v Mršeči vasi na sredstva za sofinanciranje ne morejo računati, ker gre za občinsko cesto.

Šentjernejčani so bili uspešni tudi pri sončnih elektrarnah ter pri vodovodnem sistemu, obeh projektov se bodo lotili prihodnje leto.

Velike naložbe in istočasno, zato kredit

Župan Simončič pravi, da se bo morala občina zaradi finančno zahtevnih in sočasno izvajanjih naložb dodatno zadolžiti. »Predlagal sem zadolževanje v višini do 3 milijonov 250 tisoč evrov, če bo potrebno. Če pride do tega v letu 2025, bo stopnja zadolženosti glede na realizacijo prihodkov 64 odstotna, kar je bistveno manj kot v predhodnih letih in desetletjih,» poudari. Postregel je s podatki: občina je bila v letih 2019 in 2020 preko sto odstotno zadolžena.

Gradnja novega mostu v Mršeči vasi dobro napreduje.

»V teh letih smo se precej razdolžili in smo prišli pod pet milijonov evrov. Pred mojim prihodom smo bili v letih 2018 in 2019 zadolženi preko 8 milijonov evrov. Dodatno zadolževanje je posledica sočasnega izvajanja res velikih naložb. Prišlo je pač do take situacije – most je bilo treba začeti delati, saj nanj čakajo občani že deset let in ta gordijski vozel smo morali presekati. Pri športni dvorani smo vezani na nepovratna sredstva in na predhodni projekt energetske sanacije športne dvorane. Na postavitev sončnih elektrarn in vodooskrbo smo se pripravljali, ker so se pojavila nepovratna sredstva, jih je seveda treba vzeti in investicije izvesti, kjer jih v bodoče ne bo več,« pojasnjuje župan in dodaja, da je to prvi kredit, ki ga predlaga kot župan. V preteklosti jih je bilo veliko, kasneje so se združevali v ugodnejše in enotne kredite ter za daljše obdobje.

Zadolževanje bo postopno in kot poudarja Simončič, gre za dolgoročne naložbe, »most bo zagotovo za sto let, dvorana za 40, 50 let itd., tako da je jasno, da se morajo financirati skozi daljše časovno obdobje. Pri kreditu bo šlo verjetno za SID banko za obdobje 20 let.

Razprave na seji ni bilo.

Svetniki so soglasno potrdili mandat novemu svetniškemu kolegu Božidarju Vrtačiču iz Pristavice pri Šentjerneju na Listi za celostni razvoj, in sicer za preostanek mandata, saj je Patricija Pavlič s tega mesta odstopila. Zaposlila se je namreč v občinski upravi Občine Šentjernej na mestu vodje Oddelka za družbene dejavnosti.

