Ministrica Bratušek z župani srednjega dela tretje razvojne osi

21.11.2024 | 19:10 | M. K.

Ljubljana - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je danes sestala z župani in podžupanoma občin na območju, kjer je načrtovan državni prostorski načrt srednjega dela tretje razvojne osi. Gre za območje od Celja do Novega mesta. Srečanja so se udeležili tudi državna sekretarja Andrej Rajh z infrastrukturnega ministrstva in Miran Gajšek z ministrstva za naravne vire in prostor ter direktorica Direkcije RS za infrastrukturo Karmen Praprotnik.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Bratušek je izpostavila, da ministrstvi intenzivno vodita postopke izbire trase tudi na tem delu tretje razvojne osi. Postopek priprave državnega prostorskega načrta je v fazi študije variant, kjer se vrednotita še dve trasi. Ministrica je župane Mestne občine Celje, občin Laško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Radeče, Sevnica, Šentrupert, Trebnje in Žalec ter podžupana Mestne občine Novo mesto in občine Trebnje spomnila tudi na rekordno višino sredstev za investicije v cestne infrastrukturne projekte v prihodnjih dveh letih ter povzela aktivnosti na železniškem omrežju na območju občin, ki so bile prisotne na sestanku.

Naslednji sestanek bo v Zidanem mostu predvidoma čez pol leta, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.

