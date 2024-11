kronika

Opita in brez izpita trčila v krožišču, nato nedostojno s policisti

21.11.2024 | 12:30 | M. K.

Policiste PP Krško so včeraj nekaj pred 14.30 obvestili o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki je z vozilom vijugala po cesti, v krožnem križišču v Krškem trčila v prometno signalizacijo in nadaljevala z vožnjo proti Leskovcu pri Krškem. Nemudoma so se odzvali, kršiteljico izsledili, ustavili in ji preprečili nadaljnjo vožnjo, danes poročajo s PU Novo mesto. Ugotovili so, da gre za 63-letno voznico, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov opitosti so jih odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela 0,85 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Avtomobil so ji zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Zaradi nedostojnega vedenja in kršenja javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Pijan tudi povzročitelj nesreče na avtocesti

Okoli 22.30 se je zgodila prometna nesreča na avtocesti na območju Biča, kjer potekajo dela. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 51-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in v delovni zapori trčil v prometno signalizacijo. Kos zlomljenega znaka je poškodoval avtomobil 22-letne voznice. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,58 miligrama alkohola (1,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Prometna nesreča v Bršljinu - dva poškodovana otroka

Včeraj nekaj po 7. uri se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Bršljinu v Novem mestu. 28-letni voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil 32-letnega voznika. Dva lažje poškodovana otroka iz vozila 32-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Med 19. 11. in 20. 11. so v Novem mestu neznanci z delovišča ukradli okoli 50 metrov električnih vodnikov.

Na Knezovi ulici v Novem mestu je včeraj med 12. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 2.500 evrov škode.

Med 13. in 21. uro je na parkirnem prostoru na Otočcu neznanec vlomil v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za 300 evrov škode.

Na parkirnem prostoru v Vavti vasi pa je med 18.30 in 20. uro nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil nekaj kovancev. Lastnika je oškodoval za 300 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Kapele, Slovenska vas, Loče, Jereslavec, Nova vas pri Mokricah, Sela pri Dobovi) včeraj prijeli 12 državljanov Afganistana, deset Egipta in Sirije, sedem državljanov Bangladeša in Pakistana, pet Indije, štiri državljane Alžirije in Maroka, dva iz Nepala in Iraka, državljana Burundija, Eritreje, Palestine in Rusije. Na območju PP Črnomelj (Preloka) so prijeli osem državljanov Maroka in tri iz Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devet nesreč z gmtono škodo. Posredovali so zaradi šestih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

