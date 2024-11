dolenjska

Parkomate opremiti z natančnejšimi navodili

21.11.2024 | 13:10

Mateja iz Novega mesta je preko našega dežurnega telefona predlagala, da bi bilo dobro parkomate po novomeški občini opremiti z jasnejšimi navodili. »Že mladim so nejasna, kaj šele starejšim. Mnogi niti ne vedo, da je prva ura brezplačna, če plačajo po SMS,« je še dejala.

»Zahvaljujemo se za podani predlog in sporočamo, da smo že začeli optimizacijo navodil za uporabnike naših parkirišč. Naš cilj je predvsem postopno izboljšanje izkušnje uporabnikov s poenostavljenimi in poenotenimi navodili ter urejenimi dostopi do storitev plačila parkirnine,« so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

Članek je bil objavljen v tiskani številki Dolenjskega lista v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

