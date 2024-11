Kako se pripraviti na energetsko zimo?

21.11.2024 | Vsebino omogoča: GEN-I

Prihajajoča zima prinaša nove izzive s porabo električne energije. Prilagoditev navad ni edini ukrep, ki vam lahko pomaga pri zmanjšanju stroškov.

S spremembo obračuna omrežnine, ki je v Sloveniji stopila v veljavo 1. oktobra 2024, je natančnost meritev postala ključna. V nadaljevanju vam predstavljamo sodobne ukrepe za energetsko učinkovito upravljanje, ki vam bodo pomagali zmanjšati stroške in porabo energije.

Razumevanje novega sistema obračuna omrežnine

Od oktobra 2024 se omrežnina obračunava glede na 15-minutne intervale porabe. Če vaš merilni sistem beleži vsaj 90 % teh intervalov, bo obračun temeljil na dejanski porabi. Za natančno spremljanje energije razmislite o nadgradnji na sodobne merilne naprave, ki omogočajo avtomatsko beleženje in analizo porabe. To vam ne omogoča le preglednosti, ampak tudi možnosti za dodatne prihranke.

Pametne naprave za optimizacijo porabe

Investicija v pametne termostate in energetsko učinkovite naprave je ključnega pomena. Pametni termostati prilagajajo temperaturo glede na prisotnost v prostoru, medtem ko energetsko učinkoviti gospodinjski aparati zmanjšujejo nepotrebno porabo. Kombinacija obeh pripomočkov lahko drastično zmanjša vaše mesečne račune.

Samooskrbne skupnosti in sončne elektrarne

GEN-I je v zadnjem času predstavil inovativne rešitve, kot so samooskrbne skupnosti in sončne elektrarne s hranilniki energije. Povezovanje v samooskrbne skupnosti omogoča dolgoročne prihranke in večjo energetsko neodvisnost, hkrati pa zmanjšuje ogljični odtis. Če imate možnost, razmislite o vstopu v takšno skupnost ali o namestitvi sončne elektrarne.

Spremljanje obremenitve

Spremljanje trenutnih obremenitev, kot so ogrevalni sistemi in večji gospodinjski aparati, vam omogoča, da zmanjšate konične porabe. Nekateri distributerji ponujajo aplikacije za spremljanje porabe v realnem času, kar olajša prepoznavanje energijskih konic in optimizacijo rabe.

Izbira zanesljivega partnerja

Če v tem negotovem času razmišljate o zamenjavi ponudnika ali iščete dolgoročne energetske rešitve, je GEN-I zanesljiv partner za energetsko zimo in prihodnost. GEN-I je znižal cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce za 15 % ter cene električne energije za male poslovne uporabnike v povprečju za 11 %. Te spremembe na rednih cenikih, ki stopijo v veljavo 1. decembra 2024, odražajo prizadevanje GEN-I, da svojim odjemalcem v času negotovosti na energetskih trgih zagotovi konkurenčne cene.

Poleg tega GEN-I razvija napredne rešitve, kot je paket Pametna samooskrba, ki z izgradnjo sončne elektrarne s hranilnikom energije omogoča prihranke pri mesečnih stroških električne energije do 60 %. V zadnjem času vse bolj v ospredje prihajajo samooskrbne skupnosti, ki združujejo proizvajalce in porabnike električne energije iz obnovljivih virov. Te skupnosti članom omogočajo dolgoročne prihranke, večjo neodvisnost od tržnih nihanj cen energentov ter zmanjšanje ogljičnega odtisa. GEN-I ponuja vzpostavitev tovrstnih skupnosti tako na obstoječih kot na novih sončnih elektrarnah, kar dokazuje njihovo osredotočenost na trajnostni razvoj. GEN-I svojim strankam zagotavlja nižje stroške, pa tudi orodja za doseganje večje energetske neodvisnosti in trajnostne prihodnosti.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj