kočevsko-ribniško

Poklukar: Slovenija še vedno ena najvarnejših držav

21.11.2024 | 09:00 | STA

Kočevje - V Kočevju je včeraj potekala 10. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih. Udeležence je uvodoma nagovoril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je poudaril, da je Slovenija še vedno ena od najvarnejših držav na svetu. Izpostavil je tudi reševanje romskih vprašanj, kjer se je stanje po njegovi oceni izboljšalo.

Boštjan Poklukar in Gregor Košir (Foto: Ministrstvo za notranje zadeve)

Poklukar je poudaril, da sta varnost države in posameznika v najširšem pomenu temelj stabilne in uspešne družbe. "Le v mirnem, varnem in vključujočem okolju lahko namreč posamezniki in skupnost izkoristijo svoj potencial ter s tem prispevajo k skupni blaginji," je dejal. Ocenil je, da je kljub številnim in raznovrstnim okoliščinam doma in po svetu Slovenija še vedno ena od najvarnejših držav na svetu. "Tu ni dvoma," je dodal.

Posebej je izpostavil varnost v lokalnih skupnostih, ki ima po njegovem mnenju velik vpliv na vsakodnevno življenje ljudi. "A tudi prebivalci sami so ključni akterji pri zagotavljanju varnosti, predvsem zaradi dejstva, da najbolje poznajo specifične potrebe svoje skupnosti," je dejal. Zato je lokalno prebivalstvo znova pozval, naj kazniva dejanja ali varnostne dogodke redno prijavljajo policiji.

Poklukar: Ključ do uspeha je v sodelovanju med državo, lokalnimi skupnostmi in romsko skupnostjo

V jugovzhodni Sloveniji, med drugim tudi v Kočevju in bližnji Ribnici, so sicer med poletjem zabeležili več incidentov, povezanih s tamkajšnjo romsko skupnostjo. Poklukar ocenjuje, da se je stanje varnosti v tem delu države v zadnjem času izboljšalo, čemur pritrjujejo tudi župani. Vendar Poklukar, ki varnost označuje kot krhko dobrino, s tem še ni zadovoljen. Zato policija, ki ji popolnoma zaupa, nadaljuje okrepljeno delo na tem območju, je dejal.

Nacionalne konference se je udeležila tudi državna sekretarka Helga Dobrin, ki vodi medresorsko delovno skupino za obravnavo romske tematike. V okviru omenjene skupine deluje tudi septembra ustanovljena delovna podskupina za reševanje varnostne tematike, ki jo vodi namestnik predsednice Peter Kotar. Sekretarka je ocenila, da je razprava na včerajšnji konferenci pokazala, da je medresorska delovna skupina na pravi poti, s tem ko so obravnavo vključevanja romske skupnosti ločili od varnostnega vidika.

Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih skupnostih je pripravila Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru skupaj z Občino Kočevje ter ob podpori Skupnosti občin Slovenije, policije in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Ob robu konference se je minister sestal še s kočevskim županom Gregorjem Koširjem. Pogovorila sta se o stanju varnosti v občini ter skupnih aktivnostih za varnost prebivalk in prebivalcev.

