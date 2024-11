šport

Ribničani Krki odščipnili točko

21.11.2024 | 08:00 | STA; M. K.

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice in Krke so se v 12. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 28:28 (16:15).

* Dvorana ŠCR Ribnica, gledalcev 120, sodnika: Hotko, Miklavčič.

* Ribnica: Braunović, Dobaj, Pucer, Pogorelec, Planinšek 3, Mihelič, Žagar 7, Javor 1, Stefanović 6, Begić Zbačnik, Skol 2, Begić 2, Nosan, Cimerman, Kasumović 1, Knavs 6 (2).

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Avsec, Cirar 2, Rašo 7, Gliha 1, Vukić 3, Stanojević 4, Rašo 4, Zajc 1, Nikolić 3, Lavrič, Kukman 3 (1), Matko, Derganc.

* Sedemmetrovke: Ribnica 2 (2), Krka 3 (1).

* Izključitve: Ribnica 2, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Čeprav je Krka v dosedanjem delu prvenstva osvojila skoraj dvakrat toliko točk kot Ribnica, pa je v dolenjskem obračunu sinoči prišla le do točke. Obe ekipi sta imeli svoja obdobja na obračunu, a se razšli brez zmagovalca. Krka je trenutno četrta, Ribnica pa osma.

Novomeščani so po izenačenem uvodu prvo zajetnejšo prednost imeli v 19. minuti, ko so vodili z 11:8. V končnici prvega dela pa so bolje zaigrali Ribničani, ki so izničili prednost gostov, tudi povedli s 15:14, tudi na glavni odmor pa so nesli zadetek naskoka.

Ribniška zasedba je dobro začela tudi drugi polčas, ko je sama prišla do treh golov prednosti, v 36. pa po zaslugi Žana Žagarja povedla že za pet golov (21:16).

Krka je nato začela lov na domačo ekipo, ki pa je uspešno držala nekaj golov prednosti, čeprav se je gostujoča v 50. minuti približala na -2.

Ko je v 53. minuti Tilen Kukman zadel za -1, je napovedal zanimivo končnico. Vojislav Vukić je v 57. minuti izid poravnal na 27:27, nato pa je imela Ribnica dve minuti igralca več, vendar tega ni unovčila, še več, Krka je prek Matije Glihe povedla v 58. minuti.

Žagarju je nato uspelo znova izenačiti v 59. minuti na 28:28, po minuti odmora je imela Ribnica še en napad, ki pa ga je zapravil Rok Skol.

Žagar je bil s sedmimi goli najboljši strelec domače ekipe, toliko jih je pri gostujoči zbral Leon Rašo.

Rokometaše Krke v soboto, 23. novembra, čaka nastop v 3. krogu evropskega pokala EHF. Novomeščani se podajajo v goste k ekipi RK Poreč, naslednjo tekmo v državnem prvenstvu pa bodo odigrali doma, ko bodo v sredo, 27. novembra, gostili Urbancscape Loko. Ribničani bodo v 13. krogu 28. novembra gostovali v Celju.

Izjavi po tekmi:

Leon Rašo, igralec MRK Krka: »Današnja tekma je bila zelo napeta, mislim, da si je tudi Ribnica morda danes zaslužila obe točki glede na prikazano v drugem polčasu. Mi smo tekmo sicer dobro odprli, predvsem v drugem delu pa nam je padla koncentracija, zgrešili smo veliko čistih strelov. Sedaj smo skoncentrirani na sobotno evropsko tekmo, kjer pa gremo na zmago.«

Gašper Dobaj, vratar RD Riko Ribnica: »Pričakovali smo zelo težko tekmo. Vemo, da je Krka odlična ekipa, dobro uigrana in z dobrim strokovnim vodstvom. Po naši rezultatski krizi smo si rekli, da se gremo borit, to smo tudi pokazali in menim, da moramo na tej tekmi graditi naprej.«

* Izidi, 12. krog:

- sreda, 20. november:

Riko Ribnica - Krka 28:28 (16:15)

Jeruzalem Ormož - Celje Pivovarna Laško 32:35 (14:23)

- petek, 22. november:

18.30 LL Grosist Slovan - Slovenj Gradec

19.00 Trimo Trebnje - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica

- sobota, 23. november:

18.00 Gorenje Velenje - Urbanscape Loka

19.00 Misteral Krško - Koper

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 12 9 2 1 384:339 20

2. LL Grosist Slovan 11 9 1 1 327:283 19

3. Gorenje Velenje 11 8 1 2 318:284 17

4. Krka 11 6 2 3 316:283 14

5. Trimo Trebnje 11 6 2 3 314:291 14

6. Slovenj Gradec 11 5 2 4 303:314 12

7. Urbanscape Loka 11 3 4 4 288:285 10

8. Riko Ribnica 12 3 2 7 345:364 8

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 11 2 2 7 283:305 6

10. Misteral Krško 11 3 0 8 302:336 6

11. Jeruzalem Ormož 12 3 0 9 320:360 6

12. Koper 10 1 0 9 255:311 2

