VIDEO: Fantastična Anja in Alfi

21.11.2024 | 13:40 | Renata Mikec

Alfi Nipič, ki je pred kratkim praznoval 80. rojstni dan, je zapel v duetu z novomeško pevko, skladateljico in tekstopisko Anjo Pavlin (oba na fotografiji), ki jo lahko poslušamo v Tretjem kanuju in zasedbi Indigo. Njuna nova skladba Lepo počasi je lahkotna popevka, ki gre hitro v ušesa in nas zapelje, da poplesavamo v glasbenem ritmu. Anjin melodično močni, a na videz nežno ranljivi glas dopolnjuje Alfi s svojim žametnim vokalom, s prezenco in neskončno glasbeno izkušenostjo kot pevec, ki v šestih desetletjih glasbene kariere ni niti za trenutek sestopil s svojega Olimpa. Anja je zadnja leta dokazala vsestranskost, saj je ob petju, ki je njena prva ljubezen, tudi organizatorica Festivala novomeško poletje, po novem pa še pisateljica. Njena otroška slikanica Prigode polžka Petra je vse bolj priljubljena, tako kot priloženi glasbeni album z uglasbitvami Tomislava Jovanovića Tokca iz zasedbe Dan D. Skladba Lepo počasi je obarvana nekoliko bolj indie oziroma folk in se minimalistično spogleduje s countryjem. Za to je zaslužen mojster Sebastijan Duh, ki je z živim aranžmajem in pretanjenim posluhom za produkcijo ustvaril prelepo slovensko popevko. Spremlja jo tudi videospot, ki sta ga Alfi in Anja posnela ob čudoviti panoramski cesti, ki vodi od Bresternice pri Mariboru do Selnice ob Dravi.

Foto: Jan Poreber

