Tomić ustvaril Argetin namaz

21.11.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Na nedavni tradicionalni prireditvi, ko je Argeta predstavila nove okuse svojih prestižnih mesnih namazov Argeta Exclusive – tokrat je bilo to v vinski kleti Posavskega muzeja Brežice –, je bil tudi chef Oštarije Debeluh Jure Tomić. Pridružil se je namreč vrhunski kulinarični družini, ki oblikuje te posebne Argetine okuse in v kateri je zdaj 12 izjemnih regionalnih kulinaričnih chefov. Med njimi so tudi: Luka Košir, Gregor in David Vračko, Nina Čarman, Igor Jagodic in Filip Matjaž. V sodelovanju z Argeto je tudi Tomič ustvaril nov okus tega priljubljenega namaza. Gre za pašteto z okusom teletine, obogateno s črno trobento in cvetom koromača. Jure sicer pravi, da je najpomembnejša sestavina kulinarike gostoljubnost, zato pri Debeluhu pogosto lahko srečamo prepoznavne obraze. »Včasih se zgodi, da več časa preživim s svojimi gosti za mizo kot pa v kuhinji,« pravi smeje ta kulinarični mojster. Prav zato je Argeta v sodelovanju s Tomićem pripravila virtualni tečaj gostoljubnosti in ga obogatila z zanimivim priročnikom. Druženje je glasbeno obogatil Petar Grašo, ki je tudi sam velik ljubitelj Tomićeve kuhinje in pogost gost pri brežiškem Debeluhu. Na fotografiji je ob Tomiću (levo) in Grašu (desno) tudi direktorica raziskav in razvoja v strateškoposlovni enoti delikatesnih namazov v Atlantic Drogi Kolinski.

