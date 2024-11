posavje

Ministrica za zdravje odprla novo zobozdravstveno ambulanto

21.11.2024 | 10:30 | STA

Radeče - Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je v torek obiskala Zdravstveni dom Radeče, kjer je skupaj z županom Tomažem Režunom in direktorjem zdravstvenega doma Francijem Čečem slovesno odprla novo zobozdravstveno ambulanto za otroke in mladostnike, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel v družbi župana Tomaža Režuna, direktorja Zdravstvenega doma Radeče Francija Čeča ter sodelavcev zobozdravstvene ambulante. (Fotografije: Ministrstvo za zdravje; Vukašin Šobot)

Nova ambulanta bo namenjena celoviti zobozdravstveni oskrbi mladih s poudarkom na razvoju zdravih zobnih navad in ustne higiene, je ob otvoritvi povedal Čeč. Prevolnik Rupel pa je izpostavila, da je zagotavljanje dostopnih zdravstvenih storitev za otroke ena ključnih prioritet zdravstva.

V nagovoru je ministrica poudarila tudi pomen sodelovanja med zdravstvenimi delavci in bolniki za izboljšanje kakovosti zdravstvenih storitev. Dodala je, da opolnomočeni in ozaveščeni bolniki s svojim prispevkom pozitivno vplivajo na dostopnost in kakovost zdravstvenega sistema.

Po otvoritvi se je ministrica udeležila prireditve Z dobrim počutjem do zdravja, ki jo je v sodelovanju z zdravstvenim domom organizirala občina. Na dogodku je vodji laboratorija v Zdravstvenem domu Radeče Meliti Patačić Malus podelila priznanje Ambasadorka srčnosti za leto 2024.

Podelila je še dve zahvali. Pediatrinji Ksenji Kozorog za prispevek k ponovni vzpostavitvi pediatrične ambulante in doktorju dentalne medicine Vladanu Tričkoviću za izjemno delo z bolniki.

