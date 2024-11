družabno

Ljubezen pod vodno zaveso

20.11.2024 | 18:30 | Slavko Mirtič

Dvorski gasilci v poletnem času niso imeli preglavic z rdečim petelinom. So pa v zadnjih letih na veselje gasilk in gasilcev na skupno življenjsko pot pospremili več svojih članov in letos tudi članico. Pred kratkim je bila to Lucija Kužnik in njen Rok Pugelj, do pred kratkim član gasilskega društva Štatenberg, ki je tudi poklicni gasilec v podjetju Krka. Svate z ženinom Rokom in nevesto Lucijo so na poti v Žužemberk, kjer sta si v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata obljubila večno zvestobo, pri dvorski šoli v špalirju pričakali dvorski gasilci in gasilke s prekrasnim slavolokom vodne zavese. Mladoporočenca je nagovoril gasilec Ludvik Legan, s poveljniško držo, darilom in z dobrimi željami pa ju je na skupno pot pospremil Luka Legan. Veseli dogodek z izmenjavo prstanov sta skupaj pred številnimi svati potrdila tudi v zidanici Opara v Stari Gori, kjer je sledilo prijetno slavje. Mladoporočenca nista samo zapisana gasilstvu, ampak sta tudi navdušena športnika, rekreativca in ljubitelja narave. Na Dvoru si že pleteta skupno gnezdo, z Rokovo selitvijo na Dvor pa so ga medse sprejeli tudi domači gasilci.

