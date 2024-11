gospodarstvo

Kavcijski sistem: zasebnikom milijoni, državljanom 230 evrov dodatnih stroškov

20.11.2024 | 09:00 | R. T.

Izbrana tuja podjetja bi lahko od ministrstva za okolje dobila darilo v višini 50 milijonov evrov, če bi uvedli nov kavcijski sistem.

Na ministrstvu za okolje, ki ga vodi Bojan Kumer (na fotografiji), so v zadnjih tednih očitno preslišali številna opozorila nasprotnikov uvedbe kavcijskega sistema, da bi bil ta slab tako za okolje kot za ljudi. (Foto: S. Švigelj)

Slovenija je med najuspešnejšimi državami v EU pri recikliranju plastične odpadne embalaže. Zakaj bi torej uvajali nov kavcijski sistem za embalažo pijač, po katerem bi potrošniki v trgovinah ob nakupih pijač plačali kavcijo, ki bi jo dobili nazaj, če bi vrnili prazne plastenke in pločevinke.

Po pisanju spletnega portala necenzurirano.si bi z uvedbo kavcijskega sistema ministrstvo za okolje dalo darilo proizvajalcem pijač v tuji lasti. Izbranim podjetjem bi omogočilo posel vreden 50 milijonov evrov. Povprečno slovensko gospodinjstvo pa bi imelo 230 evrov dodatnih stroškov na leto.

V zadnjih tednih so se oglasili številni, ki opozarjajo, da bi bila uvedba kavcijskega sistema zelo slaba za okolje in za ljudi. Zbornica komunalnega gospodarstva, trgovinska zbornica, mali trgovci in drugi namreč opozarjajo, da že obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže deluje zelo dobro. Nov sistem pa bi bil drag in neučinkovit. In kdo ga zagovarja? Pijačarska industrija in nevladna organizacija Ekokrog, naklonjeni pa so mu tudi na ministrstvu za okolje, ki ga vodi Bojan Kumer.

Pri spletnem portalu necenzurirano.si so zato raziskali, koliko bi stala uvedba kavcijskega sistema, kdo ga bo plačal in komu bi prinesel največ koristi. Ugotovitve so razgrnili v TEM ČLANKU.

