Novomeški policisti prijeli tatove

20.11.2024 | 12:00 | M. K.

Včeraj okoli 15.30 so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer so neznanci ukradli več predmetov in zapustili trgovino, ne da bi plačali, in se odpeljali z osebnim avtomobilom. Na podlagi opisa vozila so policisti osumljence izsledili in prijeli. 19-letnemu vozniku so zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper njega in štiri sostorilce bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili iz PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Med 12. 11. in 18. 11. je na Šegovi ulici v Novem mestu nekdo vlomil v klet stanovanjskega bloka in odpeljal električni skiro Xhaomi pro2. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 500 evrov.

Med 11. 11. in 18. 11. je na območju Stojanskega vrha neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel pokrov kotla za žganjekuho, štiri škropilnice in več kosov mesa. Lastnika je oškodoval za 800 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rakovec, Obrežje, Rigonce, Kapele, Slovenska vas, Loče, Jereslavec) včeraj prijeli 23 državljanov Nepala, 12 Afganistana, 11 Maroka, devet Burundija, osem državljanov Turčije in Iraka, šest Indije, pet državljanov Egipta, Somalije in Pakistana, štiri Kameruna, tri državljane Kitajske in Šrilanke, dva državljana Sirije in državljana Gane. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Marindol, Zilje, Vrhovci) so prijeli osem državljanov Maroka, šest iz Afganistana in državljana Irana in na območju PP Krško (Libna) dva državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 175 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

