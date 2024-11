kronika

Obisk pod pretvezo

20.11.2024 | 09:30 | M. K.

Policisti so bili včeraj obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila okoli 13. ure v Stični, danes poročajo s Policijske uprave Ljubljana. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanki s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je medtem pregledal hišo, vendar ni ničesar ukradel. Sicer v takšnih primerih, kot je znano in kot smo že večkrat poročali, ponavadi kradejo denar in zlatnino. S kraja sta se storilca odpeljala z vozilom svetlo sive barve, na PU Ljubljana pa dodajajo še opis enega od njiju: star je okoli 25 let, visok okoli 170 cm, močnejše postave, oblečen v svetle kavbojke in puhovko svetlo modre barve. Policisti preiskavo medtem nadaljujejo.

Če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

NEZNANCE NADZORUJTE

Tudi na Policijski upravi Ljubljana opažajo vse več drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Opozarjajo, da so ljudje še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo. Žrtve pa so predvsem starejši občani. Storilci jih zamotijo s pogovorom (bodisi da so serviserji, da so prišli odkupit staro železo, da prihajajo iz elektro službe in si ogledujejo teren, kje bi postavili nove daljnovode, da bodo opravljali sanacijo odtokov itd.) in jih tako zvabijo iz hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci in v času pogovora vstopijo v hišo ter iščejo plen. Nato zapustijo hišo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi.

V večini primerov so, kot omenjeno, oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Svojce starejših oseb, sosede ali druge policisti prosijo, da se z njimi pogovorijo in jim predstavijo opisan način delovanja storilcev ter preventivne ukrepe.

PREVRNJEN ŠTIRIKOLESNIK

S PU Ljubljana sicer danes med drugim poročajo še o prometni nesreči, ki se je sinoči okoli 21.30 zgodila na območju Ribnice - v njej je bil samoudeležen voznik štirikolesnika, ki je zaradi prevelike hitrosti zapeljal ceste in se z vozilom prevrnil ter se lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

