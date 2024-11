bela krajina

Tudi v Črnomlju zrak najbolj onesnažen

20.11.2024 | 10:00 | A. Zupančič

Zaradi dotekanja toplejšega zraka v višinah in izrazitejšega nabiranja izpustov iz malih kurišč so se v kotlinah in dolinah povišale ravni delcev PM10, opozarjajo pri Arso. Največje vrednosti so zabeležene v jutranjih in večernih urah. Čez nekaj dni naj bi se stanje vseeno malce izboljšalo.

Fotografija sicer prikazuje Novo mesto pozimi – plast zraka nad mestom, "bogata" z drobnimi delci, se včasih tudi po nekaj tednov ne premakne nikamor. (Foto: arhiv; Marjan Grah)

Poleg vremena je svoje že zdaj prineslo tudi povečano kurjenje, saj so dnevi in noči že dokaj hladni, tudi pod nič stopinjami, zato so mnogi prebivalci začeli še bolj intenzivno ogrevati. V Sloveniji je les še vedno glavni vir toplote za ogrevanje, kar lahko prinese še dodatne težave, odgovorni pa vedno znova pozivajo prebivalce, da naj upoštevajo, kaj vržejo v peč.

Nacionalni inštitut za javno zdravje ob večji onesnaženosti zraka za ranljive skupine in tudi ostale priporoča redno spremljanje obvestil in napovedi Arsa, bivanje na prostem naj bo omejeno na čas, ko je onesnaženost zraka najnižja, in če gre, se izogibajmo bližini prometnic in se omejimo na sprehod. Omejimo fizične aktivnosti, zlasti na prostem, dom zračimo, ko je onesnaženost zraka najnižja. Če imate vgrajene prezračevalne sisteme, uporabite za delce visoko učinkovite HEPA-filtre. V teh dneh pa moramo biti pozorni tudi na simptome, ki jasno govorijo o izpostavljenosti slabemu zraku, med njih spadata kašelj ali pomanjkanje sape.

Po podatkih Arso so posebej izpostavljeni prebivalci Celja, tukaj so višje vrednosti za delcev PM10 kot POM2,5, Črnomlja, Ptuja, Murske Sobote in Trbovelj, Zagorja in Hrastnika, večje vrednosti pa je zaznala tudi merilna naprava na Viču v Ljubljani.

