kronika

FOTO: Jadralnega padalca reševali s krošnje

20.11.2024 | 11:00 | M. K.

Ribniški poklicni gasilci so v ponedeljek posredovali na dveh dogodkih, skupno letos že na 80. intervencijah, so poročali na svoji spletni strani.

Reševanje jadralnega padalca (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: GE Ribnica)

Najprej so bili zgodaj zjutraj poklicani v naselje Grič, kjer je prišlo do naleta dveh vozil. Ena oseba se je pri tem poškodovala. Gasilci so zavarovali in osvetlili mesto nesreče ter poškodovano osebo iznesli iz vozila in jo predali reševalcem.

Nekaj ur pozneje pa so posredovali še na bivšem smučišču v Danah, kjer je jadralni padalec imel nekoliko smole in "pristal" v drevesni krošnji. Padalca so s pomočjo vrvne tehnike varno spustili nepoškodovanega na tla. Aktivirani so bili tudi gorski reševalci Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, so še zapisali ribniški poklicni gasilci.

‹ nazaj