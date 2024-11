kultura

Na festivalu v Torinu bosta tekmovala slovenska filma

20.11.2024 | 08:20 | STA

Torino - V tekmovalni program filmskega festivala v Torinu sta se uvrstila dokumentarna filma V tišini življenja scenaristke in režiserke Nine Blažin ter Duhovnica scenaristke in režiserke Maje Prettner. Mednarodni filmski festival bo v Torinu, ki velja za drugi največji italijanski filmski festival po Benetkah, potekal med 22. in 30. novembrom.

Slovenska filma bosta prikazana v sekciji mednarodnega tekmovalnega programa, v katero so uvrstili 16 filmov, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), ki je oba filma finančno podprlo.

Observacijski dokumentarec V tišini življenja se dogaja skozi oči Mance Košir, prostovoljke Slovenskega društva Hospic, ki odkrito govori o sprejemanju umiranja in med filmom preživi raka. Upokojena novinarka gledalca spusti v svoj intimni svet, ki so vrata v raziskovanje odhajanja.

V tišini življenja (Foto: Casablanca)

Režiserka, ki je pred tem posnela celovečerni dokumentarni prvenec Koliko se ljubiš?, ki je prejel vesno za najboljši dokumentarni film in za montažo na 21. Festivalu slovenskega filma v Portorožu, je povedala, da je bil motiv za nastanek filma izguba očeta: "Kot režiserka sem želela ponuditi prostor gledalcem za raziskovanje njihove lastne izkušnje ob odhodu njihovih najdražjih."

Glasbo za film je napisal Aldo Kumar, direktor fotografije je bil Darko Herič, producent pa Igor Pediček iz produkcijske hiše Casablanca.

Film bodo v Torinu, kjer bo doživel mednarodno premiero, prikazali trikrat. Projekcije 29. novembra se bosta udeležila tudi režiserka in direktor fotografije. Na slovenska platna prihaja 30. januarja 2025, premiera bo po napovedih SFC v Kinodvoru.

Duhovnica spremlja evangeličansko duhovnico Jano, ki se odloči za izstop iz duhovniškega poklica. Pri tem se mora soočiti s težo dodatnih izzivov - od spolne zlorabe v otroštvu in odpiranja starih ran do reševanja zapletenih družinskih odnosov. Scenarij sta poleg režiserke napisala še Iza Strehar in Boštjan Virc, ki je bil poleg Nataše Vugrinec iz novomeške produkcijske hiše Studio Virc tudi producent filma.

Duhovnica (Foto: Studio Virc)

Film so letos že prikazali na festivalu Hot Docs v Torontu. Na 26. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel vesno za najboljšo montažo, nagrado za najboljši film po izboru občinstva in nagrado za najboljši film po izboru Društva slovenskih filmskih publicistov in publicistk. Društvo slovenskih režiserjev in režiserk pa mu je podelilo tudi stanovsko nagrado za režijo Štigličev pogled.

Na festivalu v Torinu bo Duhovnica doživela italijansko premiero. Prikazali jo bodo trikrat, projekcijo 27. novembra pa bo pospremila tudi režiserka.

Filmski festival v Torinu je bil ustanovljen leta 1982, sprva kot mednarodni mladinski filmski festival.

‹ nazaj