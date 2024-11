družabno

Dino Subašić spet v šoli

20.11.2024 | 08:40 | Renata Mikec

Srednja zdravstvena in kemijska šola je ob svojem praznovanju pripravila pester program dogodkov. Dva izmed njih – okroglo mizo z nekdanjimi dijaki in slavnostno konferenco – je vodil nekdanji dijak Dino Subašić, ki je nagrajen samostojni novinar in voditelj na RTV Slovenija in v evropski radijski mreži Euranet Plus. Je tudi član Mednarodnega tiskovnega inštituta IPI in moderator konferenc v agenciji Moderating.eu. Dino je torej bireto oz. kemijski pripomoček, s katerim lahko merimo prostornino tekočine, zamenjal za mikrofon, kar pa je bilo slutiti že v srednješolskih letih. Takrat je bil še član ansambla Mladi Belokranjci in je vneto komentiral šolske tekme, danes pa z veseljem vodi tudi različne dogodke doma in v tujini. Med drugim ga dolenjski dijaki pogosto vabijo kot voditelja maturantskih plesov.

Foto: ŠCNM

‹ nazaj