Zaposleni v Mercatorju o zaprtju obveščeni le pol ure pred uradno objavo

19.11.2024 | 16:00 | STA

Po včerajšnji vesti o zapiranju preostalih fizičnih trgovin Mercator Tehnika (kot smo poročali, naj bi jih zaprli tudi v Novem mestu, Trebnjem, Brežicah in Kočevju, medtem ko so jo v Krškem že aprila) so se danes odzvali v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Poudarili so, da trenutne prakse kažejo na resno krizo zaupanja.

Mercator je leta temeljil na dobrem sodelovanju med vodstvom in zaposlenimi, trenutne prakse pa kažejo na resno krizo zaupanja, so v javnem pismu vodstvu družbe in njenim lastnikom, hrvaški Fortenovi, zapisali v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Med drugim so jih zato pozvali k vzpostavitvi iskrenega in transparentnega socialnega dialoga.

"Mercator je skozi desetletja zgradil svoj ugled kot 'najboljši sosed', pri čemer so imeli ključno vlogo zaposleni, ki so zvesto in predano sprejemali podjetje kot svoje. Poleg tega Mercator nosi tudi priznani status družini prijaznega podjetja, kar pa se, glede na nedavne dogodke, vse bolj postavlja pod vprašaj," je v pismu poudaril generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

Kot je izpostavil, so nad načinom, kako se trenutno sprejemajo bistvene odločitve v Mercatorju, "globoko razočarani".

V tej luči je omenil enostranske odločitve o zaprtju poslovalnic Mercator Tehnike in Cash & Carry, o katerih so bili zaposleni obveščeni le pol ure pred uradno objavo. "To je očitno neskladno z zakonodajo, saj bi morale biti odločitve takega pomena predhodno usklajene s svetom delavcev," je podčrtal.

Obregnil se je tudi ob prikrito ukinjanje delavskih pravic. "Humanitarni sklad, ki je bil ustanovljen z namenom pomoči zaposlenim v izrednih življenjskih situacijah, kot so poplave, požari, hude bolezni ali smrt v družini, že dalj časa ne deluje," je razkril.

Rožič je izpostavil tudi ogrožanje delavskih standardov. Vzpostavlja se namreč pritisk, da bi bilo treba počitniške zmogljivosti, ki so bile do oktobra 2024 zagotovljene kot del standarda za zaposlene, prodati, v sindikatu pa menijo, da je treba o takih vprašanjih slediti slovenski zakonodaji, kar pomeni, da brez zelene luči sveta delavcev prodaje ne more biti.

Opozoril je še na ukinjanje varnostne službe. "Zaposleni se soočajo z vedno večjim številom napadov, prihaja pa tudi do fizičnih poškodb, kar je nesprejemljivo. Trgovke in trgovci so prepogosto prepuščeni sami sebi, ko pride do tovrstnih situacij," je povedal sindikalist.

Brez zadovoljnih in motiviranih zaposlenih Mercator po njegovih besedah ne bo mogel ohraniti ugleda in uspešnosti: "Kupci vse bolj prepoznavajo, da se za sijočo fasado skriva resno zanemarjanje socialnih pravic in vrednot, ki so bile ključne za Mercatorjev uspeh v preteklosti."

Vodstvo družbe in njene lastnike je zato pozval k vzpostavitvi transparentnega socialnega dialoga, k spoštovanju slovenske zakonodaje in socialnih standardov, oživitvi humanitarnega sklada in ohranitvi počitniških zmogljivosti, premisleku o nadaljnjih dejanjih, vzpostavitvi zadostnega števila varnostnikov ter zavedanju, "da ima tudi glas zaposlenih moč in da bo ignoriranje teh pozivov imelo posledice tako znotraj podjetja kot v javnem prostoru".

