Gen-I napovedal znižanje cen plina in elektrike

19.11.2024 | 15:30 | STA

Ljubljana/Krško - Družba Gen-I s 1. decembrom napoveduje znižanje cen zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce ter cen električne energije za male poslovne odjemalce, so sporočili iz trgovca z energenti. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce do konca februarja ostaja regulirana, so spomnili.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v Gen-I, se bo cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce z decembrom znižala za 15 odstotkov, znižanje cen električne energije za male poslovne uporabnike pa bo v povprečju tarif 11-odstotno.

Cena kilovatne ure (kWh) zemeljskega plina se bo tako za gospodinjske odjemalce s 1. decembrom znižala na 6,1 centa z DDV. Skladno z uredbo o določitvi cen energije pa bo najvišja dovoljena maloprodajna cena za električno energijo celotne mesečne porabe za višjo dnevno tarifo 8,4 centa na kWh, za nižjo dnevno tarifo 7,0 centa na kWh, za enotno dnevno tarifo pa 7,7 centa na kWh.

Cena kWh zemeljskega plina za male poslovne odjemalce bo medtem po novem 6,2 centa z DDV, elektrike višje tarife 17,1 centa, elektrike manjše tarife 14,3 centra, elektrike enotne tarife pa 15,8 centa z DDV.

"Skrb za odjemalce je osnovno vodilo delovanja Skupine Gen-I na segmentu dobave električne energije, podprto z aktivnim upravljanjem nabave energentov znotraj široko razvejene mednarodne trgovalne infrastrukture," so zapisali v Gen-I. Ob tem v skupini razvijajo tudi produkte in storitve za učinkovito rabo energije. "Ti zmanjšujejo odvisnost odjemalcev od tržnih cen energije, obenem pa spodbujajo trajnostni razvoj in zeleno preobrazbo svojih strank in partnerjev," so pojasnili.

Po podatkih Agencije za energijo je bil tržni delež Gen-I pri vseh končnih odjemalcih zemeljskega plina lani 9,4-odstoten, upoštevajoč le gospodinjske odjemalce pa 23,9-odstoten. Pri vseh končnih odjemalcih elektrike je bil medtem 21,6-odstoten, znotraj tega pri gospodinjskih odjemalcih 36-odstoten, pri poslovnih odjemalcih pa 15,7-odstoten. S tem je bil Gen-I največji trgovec z elektriko v državi.

