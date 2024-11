novice

FOTO: 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 bo posvečen Aniti Ogulin



19.11.2024 | 13:15 | B. M.

Foto: Darja Štravs Tisu

Danes je ekipa Denis Avdić Showa sporočila prelepo novice, ki smo jo že vsi že nestrpno pričakovali, 28-urni dobrodelni maraton Radia1 in dm tudi letos bo.

Danes v studiu Radia1

Letošnji 28-urni dobrodelni maraton bo nekaj posebnega zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da bo jubilejni deseti, drugi pa, da bo prvič brez osebe, ki je pustila največji pečat v tej akciji, Anite Ogulin. Dobrodelni dogodek se bo začel 19. decembra ob 5. uri in bo trajal do 20. decembra do 9. ure. Lokacija ostaja enaka – praznični studio pred Mestno hišo v Ljubljani.

V ta namen so na Radiu 1 danes pripravili mini maraton, ki je bil neke vrste ogrevanje pred 28-urnim čustvenim vrtiljakom. V studiu so se zvrstili številni priljubljeni gostje, glasbeniki pa so zapeli tudi svoje uspešnice: gasilci PGD Kamen, Čuki, Janezi, Joker out in Nina Pušlar.

V imenu Anite Ogulin pa je prišel v studio njen sin, Simon Ogulin, ki nadaljuje njeno poslanstvo. Denis Avdić je njegov obisk sklenil z naslednjimi besedami:

“Letošnji deseti dobrodelni maraton bo posvečen Aniti Ogulin, ponosna je bila na vse vas. Ko smo začeli, smo mislili, da razumemo, kaj pomeni pomagati. A resnično smo to spoznali šele, ko smo se povezali z Anito Ogulin. Ona nas je naučila, kaj je solidarnost, kaj pomeni čutiti z drugim in biti zares prisoten. Anita je tista, ki nas je opomnila, bogastvo je bilo in bo vedno v ljudeh. Če znaš posameznike združiti, lahko skupaj storite velike stvari. In res smo. Skupaj z njo smo dosegli neverjetno. Zato si ne moremo predstavljati, da jubilejni deseti 28-urni dobrodelni maraton ne bi posvetili njej – Aniti Ogulin. Želimo, da njen duh, njeno življenjsko poslanstvo, živi naprej skozi vse nas. Mnogi pravijo, da dobrodelnosti ne bo več, ker ni več Anite, a mi verjamemo drugače. Vsak od nas lahko nosi delček njenega poslanstva in nadaljuje njeno neprecenljivo delo. Hvala ti, Anita. V imenu vseh, ki nimajo veliko, a imajo življenje, hvala, ker si jim pomagala živeti lepše. In mi bomo storili enako. Letos 19. decembra.«

Pomagate lahko že sedaj, z sms-om POMAGAM5 ali POMAGAM10 na 1919.

