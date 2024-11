kronika

FOTO: Naložil poln voziček in pobegnil, a ni prišel daleč

19.11.2024 | 12:40 | M. K.

Brežiške policiste so včeraj nekaj po 16. uri poklicali na pomoč iz prodajalne v Brežicah, kjer je neznanec brez plačila iz trgovine odpeljal poln nakupovalni voziček artiklov in z ukradenimi predmeti pobegnil z osebnim avtomobilom. Takoj so se odzvali in pričeli z aktivnostmi za izsleditev tatu. Na območju Dvorc so izsledili osebni avtomobil, ki ga je vozil 45-letni državljan Hrvaške, v vozilu pa je bil še sopotnik, prav tako iz Hrvaške. Vozniku so zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog odredili hitri test, ki je bil pozitiven na kokain. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali. Ukradene predmete iz treh prodajaln so zasegli in jih vrnili osebju. Zoper 45-letnega tatu bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Del ukradenih predmetov so v prtljažniku skrili pod odejo. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: PP Brežice)

