V Kozjanskem parku predstavili projekt za zaščito dvoživk

19.11.2024 | 11:50 | M. K.

Podsreda - V ustanovi Kozjanski park, ki upravlja z istoimenskim regijskim parkom, so v okviru mednarodne konference Life Amphicon predstavili vsebino projekta za ohranjanje dvoživk in obnovo habitatov. Osrednji cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk v šestih območjih Natura 2000 v Sloveniji, na Danskem in v Nemčiji.

Terenski ogled Jovsov (Foto: Karmen Jazbinšek)

Kot so sporočili iz Kozjanskega parka, želijo s projektom izboljšati populacije opredeljenih vrst dvoživk in njihove habitate, zmanjšati smrtnost teh dvoživk na cestah, izboljšati povezljivost med območji Natura 2000 ter združiti znanja in izkušnje iz treh omenjenih držav na področju varstva dvoživk in tako povečati ozaveščenost.

Strokovna vodja projekta Katja Poboljšaj je povedala, da je projekt Life Amphicon bistvenega pomena za varstvo redkih in ogroženih vrst dvoživk, ki so zaradi majhnih in izoliranih populacij močno izpostavljene tveganju izumrtja ter izgubi genetske raznovrstnosti. Takšne populacije so občutljive na spremembe v okolju, saj njihovo majhno število pomeni nižjo odpornost na zunanje dejavnike, je dejala.

Izpust velikih pupkov v Jovsih (Foto: S. Levstek)

V projektu so zato v Sloveniji prvič uvedli podporno vzrejo velikega pupka v naravnem parku Jovsi ob Sotli, in nižinskega urha na Danskem. Vzpostavili so posebne vzrejne postaje, kjer skrbijo, da se lahko ličinke uspešno preobrazijo in po izpustitvi krepijo populacijo v projektnem območju. Takšne metode že desetletja uspešno uporabljajo na Danskem, v Nemčiji in Italiji, v Sloveniji pa so jih izvedli prvič.

V štirih projektnih območjih, kot so Ljubljansko barje, Radensko polje, Jovsi in Bohor, so vzpostavili in obnovili 130 mrestišč ter ustrezno vzdržujejo več kot 45 hektarjev travniških površin. Prilagodili so režim košnje mokrotnih travnikov, opustili gnojenje, zasadili mejice, odstranjevali lesno zarast in tujerodne invazivne rastline ter s skrbniškimi pogodbami predali določene površine v prilagojeno rabo lokalnim kmetom.

Mlaki v Jovsih (Foto: A. Bolčina)

Izboljšujejo tudi povezljivost območij Nature 2000 in habitatov dvoživk, zmanjšujejo smrtnost dvoživk na petih odsekih cest na Ljubljanskem barju, Radenskem polju in v Kozjanskem parku. V slednjem so namreč v preteklih treh letih prvič v Sloveniji izvajali podporno vzrejo za dvoživke, vzrejna postaja v Podsredi pa je bila tudi prva vzrejna postaja za velikega pupka v Evropi.

Skupno so vzgojili in v naravo izpustili 427 mladih pupkov in s tem okrepili majhno, izolirano in zato močno ogroženo populacijo v Jovsih.

"Kot strokovnjak za dvoživke sem pri tehničnih rešitvah doprinesla dragocena znanja ter izkušnje iz mednarodnega sodelovanja v projektu, bistvenega pomena pa je spremljanje njihove učinkovitosti za preverjanje uspešnosti in razvoj izboljšav. Monitoring in vzdrževanje teh odsekov bosta dodatno prispevala k trajnosti ukrepov ter dolgoročnemu ohranjanju dvoživk," je dejala Poboljšaj.

Vzrejna postaja v Kozjanskem parku (Foto: A. Bolčina)

Ocenila je, da projekt s tovrstnimi aktivnostmi postavlja nov standard za varstvo ogroženih vrst dvoživk v Sloveniji, s čimer pomembno prispeva k ohranjanju naravne dediščine in krepi biotsko raznovrstnost v občutljivih ekosistemih.

V sklopu projekta so vzpostavili tudi spletno stran Informacijski center za varstvo dvoživk. Ta je v prvi vrst namenjena predstavitvi in pregledu aktivnosti na področju varstva dvoživk in njihovih habitatov, ki se izvajajo v Sloveniji.

Projekt sofinancirata EU iz programa Life, ministrstvo za naravne vire in prostor, ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Občina Bistrica ob Sotli ter projektni partnerji. Projekt je stekel novembra 2019 in bo trajal do konca leta 2026. V projektu sodeluje devet projektnih partnerjev iz omenjenih treh držav.

Žabja domačija (Foto: A. Bolčina)

Konferenco v Podsredi so zaključili s terenskim ogledom nekaterih izvedenih aktivnosti projekta LIFE AMPHICON v Kozjanskem parku. Udeleženci so obiskali nov info center za dvoživke v Sloveniji - Žabjo domačijo in se sprehodili po Jovsih, projektnem območju, ki je del bližnjega območja Natura 2000 Dobrava - Jovsi.

