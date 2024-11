dolenjska

Dom premajhen in tudi dotrajan

19.11.2024 | 08:00 | Rok Nose

Mirna - Prostovoljno gasilsko društvo Mirna bo leta 2028 praznovalo 120-letnico delovanja in želijo si, da bi bil novi gasilski dom takrat vsaj pod streho. Objekt, v katerem imajo zdaj spravljeno gasilsko opremo in parkirana vozila, je zob časa že pošteno načel, zato gasilci poudarjajo, da je gradnja novega doma nujna.

Gasilski dom na Mirni je zob časa že pošteno načel. (Foto: R. N.)

Zdajšnji dom že na zunaj kaže precej dotrajano podobo. Na stenah so vidne razpoke, lesena okna slabo tesnijo, vrata prav tako. Notranji prostori niso v kaj boljšem stanju. Dom je brez ogrevanja, zastarel in premajhen za današnje potrebe. Velika težava mirnskih gasilcev je, da nimajo ustrezne garderobe. Škornje in obleko imajo zložene kar v kotu garaže, v kateri je avtocisterna. Ko je intervencija, je prostor hitro premajhen za vse. »Dom je v slabem stanju in nam ni v ponos. Sproti ga vzdržujemo, kolikor ga pač lahko. Predlani nam je neurje s točo, ki je zajelo tudi našo občino, poškodovalo streho. Najprej smo sicer na pomoč priskočili občanom, nazadnje pa smo še sami poskrbeli za zamenjavo uničene kritine. Večjih vlaganj vanj ne predvidevamo, saj načrtujemo gradnjo novega,« pravi predsednik mirnskih gasilcev Tomaž Gracar.

Mirnski gasilci poudarjajo, da je gasilski dom v slabem stanju in jim ni v ponos, zato načrtujejo gradnjo novega – Pred leti že položen temeljni kamen za nov dom, a se ni nič premaknilo – Poleti bodo pripravili gasilsko veselico

